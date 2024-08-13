了凡油雞飯「香辛料」農藥超標！韓式連鎖餐廳辣椒粉也違規

▲自製油雞香辛料檢出農藥殘留違規。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布邊境查驗不合格產品，其中有2批從中國進口的辣椒粉檢出農藥殘留違規，進口業者為「豆府股份有限公司」，其下知名餐廳包括「涓豆腐」、「北村豆腐家」，兩批辣椒粉皆在邊境退運或銷毀。另還有一批從新加坡進口的「油雞香辛料」檢出農藥殘留超標，進口業者為知名的新加坡美食「了凡油雞飯」。

2批違規辣椒粉皆為豆府股份有限公司從中國進口，製造商為GANSU YASHENG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD，2批總計進口1000公斤，都檢出農藥克美素殘留0.22~0.28ppm，但依照國內規定，克美素為不得檢出農藥。

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▲韓式料理辣椒粉檢出農藥殘留違規。

油雞香辛料是莊巨食品股份有限公司從新加坡進口，製造商為SAI HING MEDICAL HALL PTE LTD，總計進口3箱、16.17 公斤，該批產品在邊境檢出農藥二,四地0.11ppm，但依據「農藥殘留容許量標準」，農藥二,四地定量極限為0.05ppm，該批產品不符合食品安全衛生管理法第15條規定。

食藥署副署長林金富指出，根據食藥統計，113年2月5日到113年到8月5日，邊境受理中國報驗辣椒粉總計64批，其中有8批不合格，主要不合格原因包括3批次蘇丹色素不合格、5批次克美素殘留不合格，會持續監視查驗到明年3月5日，100%檢驗蘇丹色素和農藥殘留合格才可輸入。