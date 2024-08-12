台東54歲婦突破高齡風險　順利產下健康龍鳳胎

▲歷經人工生殖失敗，終於在54歲產下龍鳳貽，醫療團隊與產婦都非常雀躍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前台東馬偕醫院產房傳來令人振奮的消息，住在台東縣長濱鄉54歲的方姓阿美族婦人在醫師李晟令的專業照護下，成功誕下一對健康的龍鳳胎。根據國際婦產科聯盟（FIGO）的定義，女性最適合懷孕的年齡介於25歲至30歲之間，年齡愈大受孕率愈低，45歲之後更下降至1%，能懷孕的機會真的是微乎其微。所以35歲以上的初次生產者被歸為高齡產婦，懐孕期間面臨更高的風險及更多併發症。然而，54歲的方女士克服重重挑戰，成功迎來新生命，真是上天賜給她們家庭最好的禮物。

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▲婦產科李晟令醫師成功為54歲產婦剖腹接生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

方女士因晚婚，夫妻渴望有自己的小孩，曾三度嘗試試管嬰兒，皆未成功，期間還發現患有子宮肌腺瘤及多個息肉，並接受了切除手術。儘管面對這些艱難挑戰，她始終保持樂觀。不料手術後不久，方女士竟自然懷孕，且一次來了龍鳳胎，這次意外懷孕讓她充滿感激與喜悅。產檢過程中，李晟令醫師建議她加入「術後加速康復（Enhanced Recovery After Surgery, ERAS）」計畫，這項計畫特別適合高齡產婦，能有效降低風險。

ERAS計畫結合了營養科、藥劑科、麻醉科、復健科等多專業團隊，幫助病人在手術過程中減緩不適、加速康復，進一步降低併發症，並儘早恢復正常生活。方女士表示，孕期期間她的身體狀況穩定，除了臨近分娩時出現輕微水腫外，並無明顯不適，手術後更能迅速下床行動，她對醫療團隊的細心照護表達了由衷的感謝。

吳家慧護理長表示，照顧高齡孕產婦時需面對更多合併症風險，因此醫療團隊承受的壓力也較大。然而，在方女士積極配合和ERAS計畫的支持下，加上團隊的緊密合作，她的康復情況非常良好。這一成功案例證明，高齡產婦若定期檢查、及早處理風險，並在專業醫療團隊的指導下，調整飲食作息，依然可以順利迎接新生命。方女士也希望這段經歷能為其他高齡女性帶來信心，讓她們相信在專業醫療支持下，高齡也能迎來健康的寶寶。