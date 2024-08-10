ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

立秋後小心「秋燥」別亂進補！中醫推吃「深色食物」：女性助養卵

肚子痛,經痛。（圖／達志／示意圖）

▲中醫師提醒，立秋後「平補」正是養卵的好時節。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近來天氣炎熱，過了立秋開始走入「秋老虎」時節，日夜溫差逐漸增加。醫師指出，立秋過後仍有「秋燥」，這時期建議「涼補、平補」，而這時也是女性「養卵」好時期，飲食上可選擇「深色食物」，如木耳、黑芝麻、黑豆等食材。

TFC台北婦產科診所生殖中心中醫師李和蓁指出，生殖能力常與「腎氣」一併被討論，對中醫來說，肝、腎功能與生殖、泌尿道、賀爾蒙、神經、內分泌系統息息相關，而中醫五行「青、赤、黃、白、黑」對應「肝、心、脾、肺、腎」，因此這時會建議選擇深色食物來顧腎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立秋後也是女性養卵的好時期，李和蓁說，有生育規劃的女性，在秋燥氣候下，宜著重「滋陰潤燥」飲食，像是蜂蜜、木耳、蓮子、百合；若有「養卵」需求，建議可攝取的「深色食物」包括黑木耳、黑芝麻、杜仲茶以及適量蛋白質，黑豆、白肉等等，若選擇紅肉則要注意脂肪的攝取量。

李和蓁提醒，時節甫入立秋，天氣仍屬秋燥，不宜過快開始進補，進出室內外也要注意，不要因為感到燥熱而灌冰水，或在冷氣房喝很熱的水，日常也建議選擇涼補、平補，多吃蘋果、奇異果等水果，避免突然進補讓身體上火，易出現慢性黏膜發炎等症狀。

另外，李和蓁也特別提到，上班族要特別注意，因室外炎熱但冷氣房溫度低，最容易造成身體抵抗力的波盪，並衍伸各式皮膚、呼吸道疾病開始好發，建議民眾外出可開始多帶一件小外套，避免出汗後，身體潮濕又吹冷氣，導致感冒、陰暑等症狀出現。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

關鍵字： 中醫健康 立秋 秋老虎 進補 平補

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

罹罕病「高雪氏症」在台大治療20年！24歲男考上醫檢師回醫院工作

羅嘉翎疲勞性骨折奧運止步！醫揭「運動員惡夢」：過度運動釀壓力

立秋後小心「秋燥」別亂進補！中醫推吃「深色食物」：女性助養卵

「6種蔬菜」含鐵量高！　營養師：別和1食物一起吃

印度男鰻魚塞肛門　醫驚：台灣曾夾出木棍玻璃瓶「沒看過塞活的」

4壞習慣成大腸癌危險因子　中藥4輔助治療「排除腸道淤積」

熬夜看奧運喝酒助興　醫提醒：建議有伴、小心時差嚴重

肚子痛吃藥沒用！他脫口1句「肚臍會跳耶」　醫秒嚇壞：超危險

愛滋6年來首見反彈！上半年增568人感染　七夕激情注意自我保護

女大生1個月增5公斤！每天只吃兩餐　醫揭2飲食習慣：不胖也難

讀者迴響

回到最上面