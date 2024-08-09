7歲女童器捐！流感損傷腦幹昏迷68天　大愛捐出心肝腎救3人性命

▲馬偕兒醫團隊在個案住院過程中給予全然的支持。（圖／馬偕醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

年僅7歲的女童露露（化名）在今年4月染流感，短短3天就變得意識不清緊急送醫搶救，因為併發猛爆性心肌炎與急性壞死性腦炎，出現不可逆的腦幹損傷且持續昏迷，完全仰賴呼吸器支持，經過一個多月觀察仍無起色，家長理解自己孩子已經無法救回，決定器捐讓露露遺愛人間，最後在住院昏迷68天後完成心、肝、腎器官捐贈，挽救其他3人的性命，這也是馬偕兒醫10年來首度有兒童器捐。

收治個案的馬偕兒童醫院心臟科主治醫師田智瑋表示，露露過往沒有其他病史，如同一般正常小學1年級的學生活蹦亂跳，然而在今年4月因連續2天發燒且咳嗽流鼻水，第3天早上意識不清，緊急轉送到馬偕兒童醫院，此時狀況已經很嚴重，腦幹反射已有一半消失，血壓下降，心電圖產生變化，有明顯心肌炎現象，經團隊搶救後血壓暫時平穩，但已出現不可逆的腦幹損傷，且持續意識昏迷。

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田智瑋表示，團隊為把握黃金搶救期一直採取積極治療方式，無奈露露受到病毒侵犯腦幹已造成永久性損傷且一直未清醒，完全仰賴呼吸器。一般醫學認定腦傷、腦神經損傷通常觀察期大概是一個月，他們當時和家屬解釋病況說明可能的三種情況，如果能夠奇蹟好轉，就一定要繼續治療，但狀況若持續，後續可能就是採取安寧緩和或者器官捐贈。

田智瑋無奈表示，原本健康的孩子突然昏迷不醒，家長心情一定是難以接受，在多次解釋之後，家長逐漸明白心愛的孩子已無法救回的情況下，希望透過器捐使生命得以延續。

馬偕醫院器官捐贈協調師郭惠娟表示，依器官捐贈條例規定，需於腦死判定後才能完成器官捐贈，得知家屬器捐意願後，迅速進行器捐登錄，與各相關醫院協調師連繫，由於兒童器官捐贈屬實少見，依法為優先與兒童等待者進行配對，若無法完成配對，才會找尋第二順位的成人等待者。

郭惠娟說明，依器官捐贈登錄中心資料顯示，截至目前為止，113年等候器官移植病人多達1萬1300人，已完成受贈者不到600人，顯示只有約5%的等待者可以有獲得移植機會。

國內器官捐贈個案不多，兒童個案更是少之又少，郭惠娟表示，露露則是馬偕兒童醫院成立10年來首次的腦死後判定器捐個案，且心肌炎在治療後可達到捐贈條件，原本雙親同意捐贈更多器官遺愛人間，在完整評估與進行配對後，僅有心、肝、腎找到合適受贈者，並已完成移植手術。

田智瑋提醒，病毒感染重症的前驅症狀常見有高燒、嘔吐、嗜睡、抽筋、手腳無力與意識不清，露露在連續高燒2天後，第3天凌晨嘔吐後再入睡，之後失去意識，怎麼叫都叫不醒，便是很明顯的病毒感染現象，家人發現後緊急送醫，即使經過積極救治，還是挽救不了已被病毒侵犯的腦部。