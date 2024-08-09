她上腹反覆疼痛難耐　竟是「非結石性膽囊炎」已腫如拳頭大

▲書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名40歲女性因為上腹疼痛難耐到門診就醫，抽血無高膽固醇及高血脂，超音波可見膽囊腫大有如拳頭般大小，而且膽汁濃稠，畫面可見明顯分層，膽汁出口阻塞無法順利流出。醫師指出，急性膽囊炎最常見的發生原因是膽結石，但此個案則是因為膽汁過於濃稠導致的「非結石性膽囊炎」。

收治個案的書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，這名個案在3年前就曾經因為上腹斷斷續續疼痛超過6周而到其他醫院就醫，當時超音波顯示膽囊腫大，無膽結石，抽血也無異常，懷疑是急性膽囊炎，給予藥物治療後，症狀改善，膽囊也消腫，之後持續追蹤。

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個案這次再度因為上腹疼痛就醫，檢查確認是膽囊炎復發，給予藥物止痛協助膽汁流出，並配合藥物預防膽結石的發生，疼痛得到緩解。

邱展賢說明，急性膽囊炎最常見的發生原因是膽結石，但有些膽結石在超音波檢查時不一定可以發現，像是主成分為脂肪的膽結石、尚未聚集成膽結石的膽沙，也有部分人是因膽汁過於濃稠，流動不順，無法順利流到腸道，造成發炎，此次提到的案例就是這種非結石性膽囊炎。另外，感染、腫瘤等也可能引起阻塞發炎。

邱展賢解釋，非結石急性膽囊炎大多是體質問題，包含膽囊本身收縮功能比較差，膽汁排不乾淨，讓膽汁濃稠，又或者膽汁酸、膽固醇、卵磷酯比例組成不佳，膽汁溶解不好，導致結塊濃稠，還有些人是因為膽固醇高體質。

常見症狀包含疼痛發作超過30分鐘；疼痛時可能伴隨著噁心、嘔吐感；疼痛會向肩胛下區域輻射；常在半夜因疼痛被喚醒；也會在不同時間間隔出現的復發症狀；疼痛嚴重時，會中斷日常活動或需至急診室就診。

在疼痛時照超音波可見膽囊明顯腫大，有時休息1至2小時後症狀會緩解，但未治療可能會反覆發作，嚴重個案會發生膽囊壁增厚、壞死及膽汁蓄膿，需緊急手術治療。

治療方面，邱展賢提到，除給予抗生素外，會用藥物改善膽汁濃度，協助膽汁流出，改善阻塞情況；另外，由於膽汁長期處於濃稠狀態，有產生膽結石的可能，會搭配化石藥降低膽結石產生的風險。他說，如果確認為引起的急性壞死性膽囊炎，就可能需要手術治療。

邱展賢提醒，預防膽囊炎，應避免暴飲暴食，高油脂食物適量攝取，多吃蔬菜、水果、全榖類，多喝水，多運動，維持適當體重。他也強調，膽囊炎持續未治療，症狀會加重，嚴重時甚至有引發敗血症的可能，因此當出現腹痛時，應儘早就醫，找出病因，積極治療。