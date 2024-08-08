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梅毒、淋病大增！七夕當心「性病潮」　北市女性愛滋病創5年新高

愛滋病。（圖／達志／示意圖）

▲北市女性罹患愛滋病通報比往年增加。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

日前疾管署公布統計指出，2023年全台新增確診通報梅毒、淋病感染人數都上升。而台北市統計也發現上升趨勢，今年北市1到6月已新增5位女性愛滋感染者，皆高於前5年新增的女性愛滋感染人數。

根據疾管署最新統計資料顯示，2023年全台新增確診通報梅毒感染人數有9941人、淋病有8257人，和前一年（2022年）相比，梅毒上升2%，淋病則上升3%。

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台北市聯合醫院昆明防治中心愛滋病防治組組長林秀桑指出，根據臨床統計，約有9%的愛滋感染者尚未意識到自己已經感染或是仍沒有勇氣面對自己的身體狀況，且年輕族群、女性及異性間性行為者，感染性病的人數有上升趨勢。

林秀桑說，全國2023年新增確診通報梅毒和淋病感染人數增加，北市亦有相同趨勢，尤其青少年及女性感染性病人數快速增加的狀況亦不能忽視，北市1至6月新增5位女性愛滋感染者，皆高於北市前5年的新增女性愛滋感染人數（1-2人/年），此外，持愛滋快篩陽性試劑來院尋求協助的民眾也有增加。

林秀桑特別提醒，民眾要留意自己身體變化，同時呼籲有性行為者，至少進行1次愛滋篩檢，有無套性行為者，每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等），建議每3至6個月篩檢1次。
 

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