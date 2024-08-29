楊桃降三高！「1族群」千萬不能吃　營養師：會中毒

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圖、文／今健康

楊桃酸甜好滋味又具有豐富營養，廣受大小朋友的喜歡，楊桃汁也可說是流傳至今的經典古早味。不過楊桃、楊桃汁也不是人人都可以吃、人人都可以喝，像是最常聽到的如「腎友不可吃楊桃」，具有腎臟專科背景的威廉營養師一一說明。

楊桃助降三高、促進養生，適量攝取有助身體健康！

威廉營養師指出，楊桃除了口感酸甜受人喜愛，也帶有豐富的水分，而且熱量低，更含有豐富的水溶性膳食纖維、維生素A、維生素C、鉀，以及各種植化素等營養。對於腸道蠕動、促進排便、預防便祕，以及降三高、保護心腦血管，還有保養眼部、肌膚、黏膜，促進免疫力、抗氧化、避免身體發炎、減少慢性疾病、癌症的機會都有所幫助。

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建議平時有便秘問題、減肥減重、想要養生、控制三高、保養皮膚、維持免疫力等族群，都可以將楊桃納入一天蔬果攝取的選項之一。

楊桃有毒？哪些人不能吃？腎臟專科營養師一一說明！

留意份量、糖分：

楊桃雖為天然的水果，也常見做成楊桃汁等水果汁，但威廉營養師提醒還是得留意份量、並盡量避免水果汁。原因在於水果就算天然也帶有糖分，過量一樣會使血糖升高或不穩。而楊桃汁、水果汁若要將水果打成一杯的份量，使用的水果會比原本用吃的還要多2～3倍，糖也就容易攝取過量。建議以蔬果579進行攝取，楊桃可列為其中之一。

楊桃汁可能鈉含量高：

另外，楊桃汁常見會先經過醃製等加工，會需要鹽，鈉含量就可能較高，對於高血壓族群、腎臟病友、有水腫問題者較為不利。在喝汁前可先和店家確認是否加糖、加鹽或醃製，對健康更有利。

楊桃汁可治喉嚨痛？

至於「喉嚨痛可以喝楊桃汁，加鹽巴會更好」的說法，對此威廉營養師則認為，這可能是出自於中醫的觀點「楊桃生津止渴、潤肺化痰」。不過從營養學來看楊桃僅是食材，能夠攝取營養，不具有治療功效。而喉嚨痛的原因繁多，改善方式未必是潤肺化痰就好。若糖和鈉攝取過量，也可能使問題加重，日前就有民眾喉嚨痛喝楊桃汁不僅沒好反而痛得更嚴重。因此建議有身體症狀還是應先看醫師、中醫師，並詢問意見為佳。

腎友不能吃楊桃？

除此之外，也常聽「腎臟病友楊桃連吃都不能吃」的說法，對此威廉營養師則說明，這是因為楊桃中帶有草酸，以及被稱為「楊桃毒素」的神經毒素，一般健康的人吃了可透過腎臟代謝，對身體不會帶來不良影響，但對腎臟病友因腎功能不佳而難以代謝，會對腎臟帶來負擔，楊桃毒素更可能引起肢體麻木、意識不清等症狀，也加重腎臟負擔。因此，楊桃確實是腎臟病友飲食當中被列為「真的不要吃」的禁忌。

綜合來看，一般人或各個族群都要留意份量、糖分、鹽分，喝楊桃汁要注意是否加工，三高、糖尿病在吃楊桃、喝楊桃汁時更要注意。腎臟病友則是不能吃楊桃。

本文經授權轉自：今健康《楊桃助降三高、促進養生！有毒？哪些人不能吃？營養師解惑。》