有Y染色體≠男生！醫曝真實案例：夫妻不孕就醫驚見「老公是XX」

▲台灣拳擊選手林郁婷。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

台灣拳擊選手林郁婷參加2024年巴黎奧運，再度飽受性別質疑的攻擊。對此，國內有醫師舉出實際臨床案例力挺，表示自己就曾遇過一個男患者，檢查出來是「XX」的「女人」染色體，結果是非常罕見的「XX男人症候群」，該患者就是有46XX女人的染色體，但卻有男人的外表。

不孕症醫師蔡鋒博指出，會遇到該案例是一對年近40歲的夫妻來諮詢不孕問題，丈夫的身高僅159.5公分，且乳房非常明顯，同時太太做了卵巢功能和子宮鏡檢查，確定沒有問題，而丈夫的精液檢查卻是「無精症」。

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蔡鋒博進一步說明，進一步檢查發現該丈夫的陰莖長度較短，且睪丸很小，陰毛呈現女人分布的倒立三角形，不像一般男人正三角形，乳房看起來是男性女乳症，沒有喉結、皮膚細嫩、鬍鬚和腋毛也非常稀少，因此建議做染色體檢查。

染色體檢查報告出來後，竟然發現都沒有找到「Y」染色體，全部都是「46XX」，依照染色體的結果，他丈夫是貨真價實的「女人染色體」，最後確定該個案是罕見的46XX男人症候群。蔡鋒博說，一旦確定是46XX男人症候群一定是無造精功能，因此也直接跟該對夫妻說，如果要求子，只能借精圓夢。

蔡鋒博表示，從這案例來看，他有46XX的染色體，但卻是男人的外表，臨床上也會遇到女性有Y染色體的狀況，一樣會反映在發育狀況上，就像該案例有部分女性特徵，因此運動員這塊不應該以單一檢測就去斷定性別。