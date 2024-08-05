會引起7種以上的癌症！醫曝「酒精5大真相」：沒有安全飲酒量

▲醫師提醒，酒精可能引起7種以上的癌症。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

不少人都習慣小酌或偶爾跟三五好友飲酒作樂，但你真的知道酒精危害嗎？醫師指出，其實酒精和癌症息息相關，會引起7種以上的癌症，而且是不存在安全飲酒量的，而有關酒精危害，醫師也列出「5大真相」衛教民眾。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘指出，飲酒是否導致癌症不僅與飲酒種類和方式有關，基因也扮演著重要角色，值得注意的是，亞洲人中乙醛脫氫酶基因變異的比例較高，這種基因變異的人，飲酒後致癌風險可高達數十至數百倍。

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有些人誤解喝酒後會臉紅表示代謝快，其實喝酒後臉紅，很可能就是乙醛致癌物在體內累積的表現。張祜銘提醒，台灣是全世界乙醛去氫酶基因變異比例最高的國家，將近一半的人（45%）擁有這個基因變異，這也意味著有飲酒習慣的人應特別注意癌症預防，建議民眾要了解以下5大酒精與癌症的真相。

1.酒精會引起7種以上的癌症

酒精可能藉由損害DNA而引發癌症，研究已知酒精會增加「口腔癌、口咽癌、食道癌、肝癌、喉頭癌、大腸直腸癌、女性乳癌」的發生風險。

2.酒精導致癌症類型男女不同

調查指出，2018年歐洲WHO地區最常見因酒精引起的癌症部位，男性為大腸直腸癌，女性為乳癌。

3.對於癌症不存在安全飲酒量

從喝第一口酒，癌症風險就開始增加，包含啤酒、烈酒、藥酒、葡萄酒都可能導致癌症，超過10%的癌症病人每天只喝不到500毫升的啤酒，但依然罹患癌症，喝得越多風險越高。

4.同時使用酒精、香菸和檳榔風險加倍

相較於只有喝酒或抽菸，喝酒加抽菸會增加5倍癌症風險，重度飲酒加抽菸會增加30倍風險，喝酒加抽菸再加吃檳榔，罹患口腔、食道癌風險是一般人的123倍。

5.因酒精引起的癌症是可以預防的

張祜銘提醒，根據國際癌症研究機構的統計資料，酒精導致的癌症中有13.9%是由於適量飲酒（即每天小於20克酒精）引起的，遠非大多數人所認為的無害。世界衛生組織也強烈支持在酒精性飲料上標註健康警示，讓公眾了解酒精導致的癌症風險。