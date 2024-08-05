14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁！媽陪就醫爆料：是鄰居

▲14歲弟弟約砲女大生，初體驗就染上淋病。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

每到暑假是青少年性病高峰期，而這週六（10日）就是七夕情人節，纏綿記得戴套。泌尿科醫師陳昭安一連碰到2例國中弟弟染淋病的個案，兩人忍耐尿尿如火燒、下體綠汁狂滴的症狀將近1個月，才被媽媽帶來看診。他藉此提醒，感染淋病造成尿道反覆發炎，未來恐出現尿道狹窄，若置之不理，男、女生都可能面臨不孕，甚至罹癌機率也跟著上升。

開業泌尿科診所院長陳昭安醫師在粉專分享，兩名國中生接連被媽媽帶來診所，得知兒子被破處還染性病，反應截然不同。14歲少年的媽媽個性開明，毫不避諱地爆料兒子的約砲對象是隔壁鄰居、就讀大學的小姐姐，兩人從小一起長大，兒子甚至把對方當作命中注定的公主。

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另一名弟弟也只有15歲，陳昭安透露，媽媽一到診間就暴跳如雷地說，「他（兒子）就是上網去約啊！（對方）100多公斤，他竟然還去約她。」兒子當下則認了「就想體驗」，怎料半年內二度中鏢。

▲弟弟尿尿像火燒、還流出綠膿汁，最後向媽媽求援。（示意圖／網友提供）

染上淋病到底有多痛？陳昭安解釋，疼痛部分是尿尿像火在燒，患者於初期都還蠻能忍受的，有時忍了1、2週，甚至1個月才來求診，那就是受不了了。然而，最讓人崩潰的是，從生殖器冒出的膿會越來越多，就像水龍頭一樣滴滴答答，因此替患者脫褲內診時，都會看到「一坨衛生紙綠綠的」。

陳昭安進一步說明，未成年孩子一旦染上淋病，引起尿道反覆發炎，未來恐出現尿道狹窄的問題，若又一直不治療，男生、女生都可能引發不孕症，甚至會增加愛滋、HPV病毒、子宮頸癌病毒的感染風險，將來罹癌的機會也跟著提升。他也提醒，若已有類似症狀者，千萬別諱疾忌醫，以免延誤病情。

▲正確使用保險套可減少性病傳播風險。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

開業泌尿科診所總院長顧芳瑜醫師曾指出，很多人忽略口交也可能造成淋病，常有患者求診時表示有全程使用保險套，但口交時通常不會使用保險套，因而導致淋病以此方式悄悄傳播，臨床上也曾發生過患者的下泌尿道沒有症狀，但喉嚨反覆疼痛，檢查後才發現是口腔被淋病的細菌所感染。

提到淋病的症狀，顧芳瑜說，女性感染淋病通常較男性難察覺，因為女性淋病症狀不如男性明顯，男性通常會尿道流白色分泌物、排尿灼熱，女性則往往只有分泌物稍微多一點，有些人的分泌物顏色甚至不明顯，容易和一般受排卵期影響造成的「週期性分泌物」所混淆，所以更容易被忽略，因此若交往關係較為複雜，或有過危險性行為者，最好多加留意。