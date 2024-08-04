你的心事我來聽！青壯年心理咨商有補助　醫：找到根源解決壓力

▲青壯年在面對生活、學業和職場中的壓力時，經常遭遇適應困難和內心的掙扎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在當今社會，心理健康已成為不可忽視的重要議題，尤其對於處於人生轉折點的15至45歲青壯年群體而言，若有適當的心理健康支持與協助，則對於未來發展更有幫助。

自2024年8月1日起，玉里醫院響應衛生福利部的政策，成為「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」的合作機構之一。衛福部心理健康司去年8月針對15-30歲族群推出的「年輕族群心理健康支持方案」獲得廣大迴響，今年擴大適用年齡至45歲，政府補助每次40分鐘的心理諮商服務，每位參與者最多可享有三次的諮商機會。這項政策的目的在於減輕青壯年群體對於心理健康層面的經濟負擔，並推廣積極尋求心理專業協助的重要性。

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玉里醫院院長簡以嘉表示：「我們珍惜這樣的政策，因為它不僅為我們的青壯年一代提供了寶貴的機會，也彰顯了社會對於心理健康的重視。」。

臨床心理科主任林義盛也指出：「隨著社會對心理健康的重視程度不斷提高，青壯年在面對生活、學業和職場中的壓力時，經常遭遇適應困難和內心的掙扎。這項由衛生福利部發起的諮商方案，旨在為青壯年群體提供心理支持，協助他們處理各種問題，並持續推動心理健康意識的普及。」。

賴雲騰臨床心理師說：「壓力是現代生活中不可避免的一部分，但我們可以學會如何有效地應對它。首先，建立良好的生活作息，保持充足的睡眠和均衡的飲食，這些都是維持心理健康的基礎。此外，學會放鬆技巧，如深呼吸、冥想或進行適度的運動，都有助於減輕壓力。如果感覺壓力無法自行緩解，尋求專業的心理諮商是一個重要的步驟。諮商可以幫助你找到問題的根源，並提供適合的應對策略，讓你能夠更好地面對挑戰。」。

對於有意願參與本心理諮商方案的民眾而言，申請流程既簡單又方便，僅需要符合兩項基本條件：（1）年齡介於15至45歲之間。（2）之前未完整參與過三次本方案，便可透過親臨玉里醫院或電話聯絡玉里醫院進行報名。後續將有臨床心理師負責提供諮詢並安排後續諮商服務，確保每一位參與者都能在需要時獲得專業的心理健康幫助。