北榮「藥安鏡」AI辨識用藥獲總統關注　長庚推長者運動菜單

▲台北榮總參與高齡健康產業博覽會，院長陳威明親自向賴清德總統簡報，總統對於「藥安鏡」主題感到相當興趣。（圖／台北榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣明年就要進入「超高齡社會」，長者如何健康老化、醫療照護成為重要議題，首屆「高齡健康產業博覽會」今日開展，各大醫學中心在展區內分享高齡特色醫療，台北榮總就推出「藥安鏡平台」透過手機拍攝藥袋、處方箋等，再用AI辨識生成用藥報告，檢核重複用藥，賴清德總統來逛展時聽取院長陳威明簡報就對這項服務特別感興趣。長庚醫院則針對長者肌少等問題，提出運動菜單。

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▲台北榮總參與高齡健康產業博覽會，院長陳威明親自向賴清德總統簡報，總統對於「藥安鏡」主題感到相當興趣。（圖／台北榮總提供）

第一屆「高齡健康產業博覽會」，今（8/2）日起至8月4日，於台北世貿中心一館舉行，台北榮總偕同台中榮總、高雄榮總、以及承接經營的關渡醫院與稻香日照中心共同參展。

居家類項目中，由北榮家庭醫學部推出「藥安鏡平台」，藉由雲端光學文字辨識技術（OCR），使用者只需以手機拍攝藥袋、藥片、藥罐或處方箋照片，以AI 文字辨識即可快速生成結構化用藥報告，並可聯結政府公開資訊檢核重複用藥、藥品交互作用並提供替代用藥建議。

北榮展區現場也展示各項最新產品供民眾體驗，身障重建中心帶來VR輔具設計，讓輔具服務場域無空間限制；裸視懸浮義肢，則讓個案或個案家屬無須配戴任何科技裝置，即可以「裸眼直觀」義肢組件裝配樣態，提升醫病溝通、減少爭議期待。

▲▼高齡健康博覽會，長庚醫院高齡醫學力推「健康老化」。（圖／長庚醫院提供）

長庚醫院則表示，面對超高齡社會，達成「健康老化」是高齡醫學的重要目標。隨著年齡增長，長者的肌肉力量每年會減少3%至5%，肌力的減少會影響日常活動和生活品質，因此適當的運動對提升長者的生活品質至關重要，透過運動也可增強免疫力、預防感染並降低癌症與心血管疾病罹患率。

在長庚展區中除了介紹樂齡適合的運動菜單外，並展出如何以運動、飲食及營養來有效提高肌力，也會介紹長庚體系研發的智能運動系統，目前於基隆長庚復健科實地的運用成效。另設置於桃園長庚醫院的長庚運動醫學中心，是由骨科、復健科、中醫等醫療團隊共同服務，內有門診及運動訓練區，配置重量訓練、心肺有氧訓練、伸展放鬆等多項新穎檢測與訓練設備，提供跨專科的整合性運動照護服務，也能針對肌少症進行準確的檢測與適切運動訓練。

▲亞東醫院參與高齡健康博覽會，紅繩訓練幫助肌力訓練與身體伸展。（圖／亞東醫院提供）

同樣關注長者肌少症照護，亞東醫院在肌少症展區規劃了由家庭醫學部、復健科、營養科、新陳代謝科及骨鬆中心組成的跨團隊衛教諮詢與運動訓練體驗活動。從外骨骼機器人、紅繩與平衡訓練，到吞嚥治療體驗、營養師諮詢服務與骨質疏鬆預防宣導，更與亞東科技大學合作「遠距復健管理平台」，提供肌少症各方面的疾病預防概念與賦能體驗。

另也展出亞東醫院高齡醫學病房的「Shape X-體感互動遊戲系統」，由財團法人紡織產業綜合研究所提供，透過穿戴裝置與感應裝置的結合，並整合上下肢的運動項目，為衰弱者或亞健康族群提供簡便的運動訓練。

▲亞東醫院參與高齡健康博覽會，現場提供多項樂齡智慧遊戲體驗。（圖／亞東醫院提供）

▲亞東醫院參與高齡健康博覽會，行政院政務委員陳時中與亞東醫院團隊合照留影。（圖／亞東醫院提供）