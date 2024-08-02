ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

北榮「藥安鏡」AI辨識用藥獲總統關注　長庚推長者運動菜單

▲▼台北榮總參與高齡健康產業博覽會，院長陳威明親自向賴清德總統簡報，總統對於「藥安鏡」主題感到相當興趣。（圖／台北榮總提供）

▲台北榮總參與高齡健康產業博覽會，院長陳威明親自向賴清德總統簡報，總統對於「藥安鏡」主題感到相當興趣。（圖／台北榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣明年就要進入「超高齡社會」，長者如何健康老化、醫療照護成為重要議題，首屆「高齡健康產業博覽會」今日開展，各大醫學中心在展區內分享高齡特色醫療，台北榮總就推出「藥安鏡平台」透過手機拍攝藥袋、處方箋等，再用AI辨識生成用藥報告，檢核重複用藥，賴清德總統來逛展時聽取院長陳威明簡報就對這項服務特別感興趣。長庚醫院則針對長者肌少等問題，提出運動菜單。

▲▼台北榮總參與高齡健康產業博覽會，院長陳威明親自向賴清德總統簡報，總統對於「藥安鏡」主題感到相當興趣。（圖／台北榮總提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北榮總參與高齡健康產業博覽會，院長陳威明親自向賴清德總統簡報，總統對於「藥安鏡」主題感到相當興趣。（圖／台北榮總提供）

第一屆「高齡健康產業博覽會」，今（8/2）日起至8月4日，於台北世貿中心一館舉行，台北榮總偕同台中榮總、高雄榮總、以及承接經營的關渡醫院與稻香日照中心共同參展。

居家類項目中，由北榮家庭醫學部推出「藥安鏡平台」，藉由雲端光學文字辨識技術（OCR），使用者只需以手機拍攝藥袋、藥片、藥罐或處方箋照片，以AI 文字辨識即可快速生成結構化用藥報告，並可聯結政府公開資訊檢核重複用藥、藥品交互作用並提供替代用藥建議。

北榮展區現場也展示各項最新產品供民眾體驗，身障重建中心帶來VR輔具設計，讓輔具服務場域無空間限制；裸視懸浮義肢，則讓個案或個案家屬無須配戴任何科技裝置，即可以「裸眼直觀」義肢組件裝配樣態，提升醫病溝通、減少爭議期待。

▲▼高齡健康博覽會，林口長庚陳建宗院長、台北長庚黃集仁院長、仁愛長庚合作聯盟醫院龔嘉德院長暨各院區醫療主管同仁到場共襄盛舉。（圖／長庚醫院提供）

▲▼高齡健康博覽會，長庚醫院高齡醫學力推「健康老化」。（圖／長庚醫院提供）

▲▼高齡健康博覽會，長庚醫院表示「健康老化」是高齡醫學的重要目標。（圖／長庚醫院提供）

長庚醫院則表示，面對超高齡社會，達成「健康老化」是高齡醫學的重要目標。隨著年齡增長，長者的肌肉力量每年會減少3%至5%，肌力的減少會影響日常活動和生活品質，因此適當的運動對提升長者的生活品質至關重要，透過運動也可增強免疫力、預防感染並降低癌症與心血管疾病罹患率。

在長庚展區中除了介紹樂齡適合的運動菜單外，並展出如何以運動、飲食及營養來有效提高肌力，也會介紹長庚體系研發的智能運動系統，目前於基隆長庚復健科實地的運用成效。另設置於桃園長庚醫院的長庚運動醫學中心，是由骨科、復健科、中醫等醫療團隊共同服務，內有門診及運動訓練區，配置重量訓練、心肺有氧訓練、伸展放鬆等多項新穎檢測與訓練設備，提供跨專科的整合性運動照護服務，也能針對肌少症進行準確的檢測與適切運動訓練。

▲▼亞東醫院參與高齡健康博覽會，紅繩訓練幫助肌力訓練與身體伸展。（圖／亞東醫院提供）

▲亞東醫院參與高齡健康博覽會，紅繩訓練幫助肌力訓練與身體伸展。（圖／亞東醫院提供）

同樣關注長者肌少症照護，亞東醫院在肌少症展區規劃了由家庭醫學部、復健科、營養科、新陳代謝科及骨鬆中心組成的跨團隊衛教諮詢與運動訓練體驗活動。從外骨骼機器人、紅繩與平衡訓練，到吞嚥治療體驗、營養師諮詢服務與骨質疏鬆預防宣導，更與亞東科技大學合作「遠距復健管理平台」，提供肌少症各方面的疾病預防概念與賦能體驗。

另也展出亞東醫院高齡醫學病房的「Shape X-體感互動遊戲系統」，由財團法人紡織產業綜合研究所提供，透過穿戴裝置與感應裝置的結合，並整合上下肢的運動項目，為衰弱者或亞健康族群提供簡便的運動訓練。

▲▼亞東醫院參與高齡健康博覽會，現場提供多項樂齡智慧遊戲體驗。（圖／亞東醫院提供）

▲亞東醫院參與高齡健康博覽會，現場提供多項樂齡智慧遊戲體驗。（圖／亞東醫院提供）

▲▼亞東醫院參與高齡健康博覽會，行政院政務委員陳時中與亞東醫院團隊合照留影。（圖／亞東醫院提供）

▲亞東醫院參與高齡健康博覽會，行政院政務委員陳時中與亞東醫院團隊合照留影。（圖／亞東醫院提供）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

關鍵字： 高齡健康產業博覽會 高齡醫學 台北榮總 亞東醫院 長庚醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

藥界挺健保處方箋改革！質疑醫界「咬在嘴裡的肉拿出來很困難？」

2疾病恐冒「無痛血尿」　泌尿醫：不會自己好

北榮「藥安鏡」AI辨識用藥獲總統關注　長庚推長者運動菜單

高齡健康博覽會登場　台大力推智慧醫療「AI揪胰臟癌、多重用藥」

高齡健康博覽會推動AI醫療　賴清德：台灣將成為領頭羊

劉亦菲「神仙姐姐減肥食譜」！醫揭核心　小心3問題：肌肉無力

快訊／高雄17飲品腸桿菌科超標　驚見義大天悅+麗尊酒店+麻古茶坊

9大醫團反對處方箋改為「只標成分」　健保署：限牙科實施

13年「3度發現肝癌」！身體沒有不適　醫揭1關鍵救命

奧運「一看轉播就輸」自責帶衰　心理師教3招避免崩潰

讀者迴響

回到最上面