抗癌聖品「巴西蘑菇」重金屬超標！業者「無法交代來源」挨罰3萬

▲近期常見蘑菇重金屬超標。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

被譽為抗癌聖品的「巴西蘑菇」檢驗不合格！食藥署今公布「113年度市售食品中重金屬監測計畫4至6月執行結果」，其中有2件違規，1件巴西蘑菇和1件冷凍丁香魚檢出重金屬鎘超標，巴西蘑菇的業者無法提供產品來源資料，依違反《食安法》裁罰3萬元。

食藥署副署長林金富表示，本年度4～6月總計共完成227件食品檢驗重金屬，包含27件食米及其他穀類、43件蔬果植物類、7件藻類食品、42件水產品、11件禽畜產品、31件蛋品及其加工品、39件嬰幼兒食品、7件盛裝飲用水、5件乳品、5件罐頭食品、5件飲料類、2件脂肪抹醬及3件食用油脂。

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林金富說，其中1件水產品（冷凍生丁香魚）及1件蔬果植物類（巴西蘑菇）檢出重金屬鎘與規定不符，同批違規產品立即下架銷毀，經地方政府衛生局命業者限期改正後，1件已無產品可供複抽驗，後續列為加強管理；1件業者無法提具來源資料，所轄衛生局依違反食品安全衛生管理法第47條第12款處新台幣3萬元整罰鍰。

違規的巴西蘑菇是高雄市業者「王○源」，產品檢出重金屬鎘3mg/kg，另「宜蘭溪和食品有限公司」的冷凍丁香魚檢出重金屬鎘0.09mg/kg，由於高雄市業者「王○源」無法提供產品來源，違反《食安法》第47條第12款規定，處新台幣3萬元整。