喝酒臉紅不是代謝好！可能是「酒精不耐症」　醫：增加罹癌風險

▲酒精不耐症協會理事長陳哲宏博士帶領馬偕醫學院醫學生，進行酒精衛教。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣約有49%的人口具有酒精不耐基因，這一基因導致肝臟缺乏乙醛去氫酶，無法正常將酒精的乙醛成份代謝轉化為乙酸，以致乙醛長期累積體內，增加罹患各種疾病及癌症的風險。為提高民眾對此問題的認識，酒精不耐症協會理事長陳哲宏博士帶領馬偕醫學院的醫學生，來到本院進行酒精衛教，推動正確認識「酒精不耐症」並宣導「5月9日台灣無酒日」。

世界衛生組織（WHO）於2007年將乙醛列為一級致癌物，研究顯示亞洲人的酒精不耐症比例遠高於歐美人，其中台灣更是亞洲國家中酒精不耐症比例最高的國家，也是全球最高。

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▲醫學生們穿上拒絕酒精的道具服走動宣導。

衛教當天，醫學生們特別穿上拒絕酒精的道具服，在本院恩典樓一二樓門診區走動宣導，吸引了約70多位病患和家屬前來了解相關資訊。有民眾提問喝酒臉紅是否代表代謝能力強，喝紅酒是否能增強抵抗力，醫學生們特別解釋打破迷思和錯誤觀念，指出喝酒臉紅其實是乙醛在體內累積的現象，是酒精不耐症最常見的徵狀，而有酒精不耐症的人每喝一口酒，就會增加4到7倍罹患口腔癌、食道癌、乳癌、胃癌的風險。

現場還提供15分鐘快速檢測，通過將酒精棉片貼在手臂內側15至20分鐘，看皮膚是否發紅來檢測是否有酒精不耐症（需注意是否對酒精或黏膠過敏）。如果皮膚出現紅色反應，則有70%的可能性為酒精不耐症，但需進一步基因檢測確認。

陳哲宏博士表示，喝酒會臉紅的人應盡量少喝或不喝酒，因為這類人群的癌症風險較高。他呼籲大家了解並支持「無酒精、零酒精」的重要性，認識自己的狀況避免不當飲酒帶來的健康問題，愛護自身健康。