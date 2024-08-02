親戚「喝湯1習慣」驚罹食道癌！譚敦慈嘆：很快就走了

▲譚敦慈透露，親戚愛喝滾到冒泡泡的熱湯，最後不幸罹患食道癌。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

根據衛福部死因統計顯示，民國112年有2064人死於食道癌，其中男性占超過90%。除了菸酒、檳榔外，經常食用高溫或太燙的熱湯、熱飲，也是食道癌的主要風險因子。無毒教母譚敦慈透露，自己的親戚對熱湯情有獨鍾，時常舀「滾到冒泡的湯」直接入喉，後來不幸罹患食道癌，醫師開刀進去發現都是癌細胞，不久後即離世。

「我常問人家，『你覺得染頭髮毒，還是熱湯毒？』」林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在《健康晚點名》節目中說，絕大多數人都會回答「染頭髮」，事實上熱湯（＞65°C）已被世界衛生組織認定為2A致癌物「極有可能對人類致癌」，染髮則被分在第3類，並無證據顯示其對人體存在致癌性。

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譚敦慈一再提醒，「不要喝那麼燙！」並指自己的親戚愛喝滾燙熱湯，後來被診斷出罹患食道癌。她感慨地說，「開刀進去，（發現）整個都是癌細胞，就關掉了，也很快就走了。」

▼親戚罹患食道癌，開刀「都是癌細胞」很快即離世了。（示意圖／123RF）

台灣人好客熱情，習慣叫人「食物要趁熱吃」，譚敦慈示警，千萬不要！若無法隨身攜帶溫度計量測餐點是否超過65°C，可靠手來評估，以手去摸碗或杯子，一摸感覺很燙就是超過65°C，必須先放涼、暫時不要喝，待不燙手時再享用。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，在台灣社區世代研究發現，有飲酒、吸菸、嚼檳榔者罹患食道癌的機率分別是沒有這些習慣者的3.80倍、2.29倍和2.62倍。在日常飲食方面，美國癌症協會表示，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物為延長保存期限，會添加亞硝酸鹽作為防腐劑，這些防腐劑與食物中的「二級胺」結合，會形成已證實為致癌物質的「亞硝胺」，傷害黏膜，增加罹患食道癌的風險。

▼食道癌在男性十大癌症死因排名第5位。（示意圖／本報資料照）

另值得注意的是，國際癌症研究機構（IARC）將65°C以上的熱飲歸類為食道癌可能的風險因子，研究顯示，過燙飲食引發食道癌的風險為一般熱食的1.92倍。

林莉茹表示，食道癌的症狀除了吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能出現食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形，由於食道癌初期大多無明顯症狀，平時應提高警覺，維持良好生活型態，注意食物溫度是否過燙，盡量等放溫涼後再食用，以降低罹患食道癌風險。