1歲女童反覆發燒、流鼻水！竟是「頑固性川崎病」作怪

▲醫師提醒，孩童反覆發燒、流鼻水要特別留意伴隨症狀。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

一名1歲女童近日因發燒、流鼻水及嘔吐等症狀住院，經過一系列診療後，被確診為川崎病，但經過治療後又再次出現症狀，再度就醫發現心臟冠狀動脈已經有擴大，判斷為頑固性川崎病，屬於特殊案例。醫師提醒，孩童持續發燒超過5天，並伴隨「口腔黏膜變化、雙眼結膜充血、頸部淋巴結腫大、手腳腫脹發紅、多形性紅疹」等症狀，一定要高度警覺。

三軍總醫院小兒科部小兒心臟專科徐萬夫醫師指出，檢查發現女童嘴唇發紅乾裂、雙側眼結膜充血、手腳掌紅腫，軀幹部位出現紅疹，並且卡介苗注射部位皮膚也有發紅現象，已經符合診斷川崎病的臨床要件，入院後隨即給予川崎病第一線藥物免疫球蛋白治療及阿斯匹靈後，病童症狀改善，持續觀察經過36小時沒有再次發燒後讓病童出院。

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但經過一周後，女童再次出現有發燒嘔吐情況，眼皮發紅浮腫，至三總門診就醫經過超音波檢查發現心臟冠狀動脈已經有擴大，判斷為頑固性川崎病，再次住院接受川崎病第二線與第三線藥物治療，雖然第一時間會退燒且抽血顯示發炎指數改善，但在多日後又再次發燒，後來在使用第四線的藥物後，狀況終於獲得控制。

不過由於冠狀動脈擴大病變的關係，需要使用抗凝血藥物預防血栓形成，所幸在經過1年的追蹤治療下，該女童的冠狀動脈狀況控制良好，沒有發生狹窄與血栓導致血管阻塞的事件。

持續的川崎病相關表現包括皮膚與黏膜持續發炎以及冠狀動脈的擴大等。由於頑固性川崎病童發生冠狀動脈病變的風險更高，且目前研究對於頑固性川崎病的最佳治療方式也有待更多的研究提供臨床證據，該女童是較特殊的川崎病案例，家長應特別留意早期川崎病關鍵徵兆，若孩童持續發燒超過5天，並伴隨下列4種以上的外觀症狀，即應提高警覺。

1.口腔黏膜變化（嘴唇發紅乾裂、舌頭發紅等）

2.雙眼結膜充血（通常沒有合併分泌物）

3.頸部淋巴結腫大（通常為單側）

4.手腳腫脹發紅

5.多形性紅疹（通常在軀幹及四肢）