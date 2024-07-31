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兒少性暴力「報導規範」6項草案大綱　明開會討論

▲衛福部。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部明邀集兒少團體、媒體代表就相關事件報導討論規範。（圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉嫌性侵學童，《兒少權法》相關事件報導規範草案將於明日開會討論，包括明訂當行為人為成人任職於兒少、身心障礙者、老人機構，媒體就能揭露其任職單位等。衛福部保護司副司長郭彩榕提到，草案目前會有6大報導原則，包括適用範圍、禁止揭露資訊及報導注意事項等。

《兒少權法》針對相關事件報導規範草案近期出爐，明訂當行為人為成人任職於兒少、身心障礙者、老人機構，媒體就能揭露其任職單位。衛福部次長呂建德日前表示，8月1日會和媒體公會代表開會，會尊重各界溝通討論的最後結果。

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郭彩榕今（31）日受訪時說，目前這都是草案，明天開會會再與媒體、兒少團體代表等就原則部分討論意見，讓草案訂定得更為周延。她指出，原則會是建立在現行法規的架構下，讓各界可做為參考報導，也會持續蒐集意見，未來就相關法令修正時，可再檢討。

郭彩榕進一步說明，原則內容會有6大項，前3項為名詞定義，包括訂定原則的原因、目的、適用範圍等，第4項是禁止揭露的資訊、第5項關於可例外報導的訊息，最後第6項則是針對報導須注意的事項，也就是媒體報導倫理，包括尊重被害者和家屬的感受，避免對於行為人有未審先判或標籤化的主觀敘述，盡量以中性語氣呈現，避免激化閱聽眾的情緒對立等細節。

郭彩榕表示，原則不會逾越現行法律規定，而是會用更清楚的指引讓各界有所依循，內容後續會在一周內函辦與會單位，最終結果公布在衛福部網站。

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關鍵字： 兒少權法 衛福部 保護司

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