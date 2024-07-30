奧運選手懷孕7個月仍上場　醫揭「背後團隊很專業」：不可能冒險

▲埃及擊劍手哈費茲懷孕7月仍上奧運戰場。（圖／翻攝自IG）

記者張乃文／台北報導

巴黎奧運一名擊劍選手賽後透露自己懷有7個月身孕，讓各界相當吃驚。台大醫院婦產部產科主任施景中表示，奧運選手背後的團隊一定相當專業，經過評估後確認可上場，因為國家隊不會讓她冒險做超過身體負荷的事情。但若是一般孕婦，平時除了固定的耗氧運動，若強度較大的建議尋求專業協助。

巴黎奧運29日舉行女子個人佩劍賽，埃及擊劍手哈費茲（Nada Hafez）止步16強，但這名26歲女運動員賽後透露，她其實已懷有7個月身孕。施景中受訪時表示，相信奧運選手背後的團隊都是非常專業的，也一定有評估過選手的狀況，國家隊不可能冒險讓她進行超過自身負荷的事情。不過，若非選手，一般孕婦的運動，他建議，可以保持固定的耗氧運動，不讓心肺功能下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於較激烈一點的，像馬拉松等較為極端的案例，施景中說，原則上並不會特別鼓勵，但若有經過專業評估也不會反對。他提到，其實有不少孕婦都有上重訓課程，這部分都有正向幫助，但每個人身體狀況不一定，只要經過評估合適，且若有緊急醫療協助需求時，可以迅速取得，一般都不會反對。

施景中說，孕婦並不是什麼都不能做，而是在做之前有專業人員評估，且留意強度愈大的情況，愈要有專業人士協助即可。