蛋白質「2時間點吃」吸收最好！　營養師：對減肥的人很重要

▲劉怡里說，蛋白質挑在早餐和午餐吃吸收率最好。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

蛋白質一旦攝取不足，恐引發肌肉無力、免疫力下降、掉髮指甲斷及睡眠變差等後果。營養師劉怡里表示，對於正在減重、控制三高、兒童成長，甚至預防肌少症者而言，吃對蛋白質很重要！她認為，選在早餐和午餐時攝取蛋白質吸收最好，建議每餐至少吃2份；而運動後半小時至1小時內食用優質蛋白質，則可有效幫助肌肉合成。

營養師劉怡里在粉專分享5點「教你吃對蛋白質」，不光只是吃，還要提升蛋白質的吸收率：

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1.選擇烹調方式比選擇白肉重要：例如炸雞和滷牛腱，當然選擇滷牛腱。

2.餐餐都要有蛋白質食物：平均攝取是最健康的，像是豆、魚、蛋、肉類都可以輪流食用，不要只侷限吃固定幾種。

3.蛋白質的吸收率：早餐和午餐吸收最好，每餐至少要吃2份蛋白質（約一個掌心大）。

4.富含白胺酸的蛋白質，是增肌減脂的好選擇：可以優先挑選鮭魚、牛腱、毛豆、虱目魚等。

5.運動後補充蛋白質的時間：運動後半小時至1小時內吃優質蛋白質，可有效幫助肌肉合成，選擇乳清蛋白、牛奶、豆漿、雞蛋都是不錯選擇。再搭配維生素B6豐富的香蕉，有助蛋白質吸收。