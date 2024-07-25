「水果、蔬果汁」更胖！營養師曝「真相」：身體更快吸收糖分

▲醫師指出，果汁為了提升口感，通常會額外添加糖，恐會攝入過多糖分。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

很多人都會選擇喝「果菜汁、蔬果汁」減肥或養身，但小心踩到雷！醫師指出，蔬果汁、果菜汁，從原型食物加工變成飲品，會讓纖維質流失，但纖維其實對血糖有緩衝效果，缺了這層保護，糖分就會被身體更快速的吸收，再加上為了提升口感而添加的糖，更容易讓飲用蔬果汁的民眾攝入過量糖分。

根據國健署建議，每人每日精緻糖攝取量不宜超過總熱量的10%。小宙初日診所減重專科醫師吳榛槿指出，將超商常見的奶茶、乳酸飲料、檸檬飲、果菜汁的含糖量量化發現，看似健康的果菜汁（400ml）竟然含有高達26.4公克的糖，相當於6.6顆方糖，若每天喝1.5瓶，含糖量就會直接超標。

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吳榛槿指出，以一名30歲、體重50公斤的女性上班族為例，每日建議攝取熱量1500卡，其中糖分應低於37.5公克，約等於4顆方糖，而400ml果菜汁含糖量就有26.4克，一瓶就佔了建議攝取量的70%。

吳榛槿也分享曾遇到一名30歲的女性業務上班族，三餐外食必須常常應酬交際，但為了保持身材，嚴格控制精緻澱粉的攝取，未料體重不降反升，問診發現，問題在於患者自覺蔬果攝取量太少，養成每隔1、2天就飲用一瓶蔬果汁的習慣，看似健康的選擇卻導致果糖、精緻糖過度攝入，後續檢查後更被診斷出患有重度脂肪肝，體脂率也超標。

吳榛槿提醒，經常被大眾誤認為健康的飲品除了蔬果汁外，還有檸檬飲（375ml）貌似成分單純，但實際含糖量28公克，與一瓶600ml奶茶含糖量僅差了5.6克，換句話說，檸檬飲每1ml的含糖量其實比奶茶還要多。

在不少研究中都指出，吃糖與吸食毒品海洛因、可卡因所誘發的腦中活躍區域完全相同，一旦「糖上癮」就很難戒除。吳榛槿強調，當糖份進入到體內，就會刺激胰島素分泌，處理不完的糖則會成為脂肪囤積，造成身體長期慢性發炎，更可怕的是，「糖造成的影響僅需4天就可以看出變化」，而且還會影響記憶力、專注力、反應力。