颱風天囤物資！「不漲價2蔬菜」專家大推：解毒又減肥

▲颱風來襲，超市架上的蔬菜常常被掃空。（示意圖／本報資料照）

文／常春月刊

每到颱風季節，許多葉菜類蔬菜都容易受到物價波動而漲價；告訴你，一年四季價格平穩又便宜的蔬菜是「根莖類蔬菜」。根莖類是傳統農家中常見的食材，同時也非常容易取得；若是懂得善用這些根莖類蔬菜，颱風天也可擁有一桌的美味、便宜又營養的大餐了！

1、牛蒡：幫助益生菌生長、促進腸道蠕動

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營養師陳詩婷表示，牛蒡的粗纖維，除了有飽足感外，還可以幫助益生菌生長、促進腸道蠕動，而且熱量又低，是減肥的良物。此外，牛蒡富含多酚類（主要在牛蒡皮上），研究證實可以幫助肝臟解毒，還能吸附並代謝膽固醇和脂肪，讓血管不易形成動脈粥狀斑，降低心血管疾病的風險。

因此，本身有三高問題的人，不妨可以將牛蒡融入三餐的菜餚中；另外，牛蒡的礦物質含量也高，像是鈣、鎂、鋅等，有助穩定神經，緩和情緒。

▲豆芽菜熱量低，且富有飽足感、營養價值高。（示意圖／Pixabay）

2、豆芽菜：有助保護眼睛、維持視力

陳詩婷指出，豆芽菜幾乎是所有麵攤都會出現的食材，豆芽菜是黃豆、黑豆或綠豆發芽的別稱。陳詩婷說，黃豆俗稱田園裡的肉，屬於蛋白質含量高的食物，發芽成黃豆芽後，雖然蛋白質會變少，其膳食纖維、維生素Ａ與β-胡蘿蔔素則會增加，尤其是維生素A，相較於黃豆，會多了數十倍，有助保護眼睛、維持視力，避免黃斑部病變。

澱粉類綠豆蛻變而來的「綠豆芽」也是歸屬於蔬菜類，不僅與黃豆芽一樣熱量低，且不含脂肪，維生素C含量甚至比許多水果還高，是一款可以增加飽足感、營養價值高、價格低廉的好物。

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