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逆轉糖尿病「醫激推1運動」！　每天分3次效果最好

▲▼血糖,糖尿病,血糖機。（圖／pixabay）

▲醫師指出，台灣目前確診糖尿病、且有在服藥者，只有50%。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

糖尿病一直是國人十大死因之一，內分泌暨新陳代謝科醫師黃天祥指出，除了飲食控制外，「運動」是能逆轉高血糖的好方法，對糖尿病的治療至關重要。因此他推薦每天進行30分鐘的有氧運動，能幫助肌肉消耗掉葡萄糖，另也使胰島素效用提高。如果無法抽出時間，也能利用三餐飯後快走10分鐘，不只降低血糖，也有利於控制體重。

糖尿病是現代文明病，黃天祥醫師曾在YouTube名醫觀點頻道中衛教，粗估台灣約有400萬名糖尿病人口，但目前被診斷出來、且有在服藥者約只有50%，意指有50%的人還未被診斷出來。

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提到糖尿病的病因，黃天祥說明，主要是胰島素抗性或胰島素缺乏，其中胰島素抗性是由肥胖造成胰島素的作用減弱，一般等到被診斷出罹患糖尿病時，往往已有50%生產胰島素的細胞已經受損。而隨著病程的拉長，這些細胞漸漸凋亡後，即變成必需使用胰島素。

▲▼斯洛伐克一名中年男子跑完馬拉松後，發現陰莖海綿體出現血栓的症狀。（示意圖／CFP）

▲運動不只能控制體重，也能降低血糖。（示意圖／視覺中國）

「運動對糖尿病的治療非常重要！」黃天祥說，運動會使肌肉消耗一些葡萄糖，另外也會使胰島素效用提高，因此可說是除了飲食控制外，可逆轉高血糖、治療糖尿病的好方法。

黃天祥進一步表示，運動一方面能夠減肥，也能提高胰島素效用，其中激推「有氧運動」為佳。他建議，一天需達到30分鐘的有氧運動，等於快走30分鐘，幾乎達到流汗地步，這樣運動量就夠了。萬一無法撥出運動時間，也可利用三餐飯後各散步10分鐘，也能達到一天30分鐘的標準，可使飯後血糖降低，改善血糖控制。

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關鍵字： 運動 有氧運動 血糖 糖尿病 黃天祥醫師 胰島素 肥胖 健康百科

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