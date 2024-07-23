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凱米來了別只吃泡麵！防颱「12種耐放蔬菜」必買

▲▼颱風,生鮮超市,搶購,泡麵,蔬菜,生鮮食品,麵包。（圖／記者姜國輝攝）

▲有網友一早發現超市泡麵架上好空。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

中度颱風凱米逼近，基北北桃預計今（23）日晚上8點對外公布明天是否停班停課。在此之前，就有網友分享今早到超市買東西，發現架上泡麵都被掃光，不少人附和笑稱「這是颱風的儀式感」。為了防颱，民眾手腳超快，不過外出採買別只鎖定泡麵、零食，營養師高敏敏推薦12種「耐放蔬菜」，颱風來襲也能在家增強免疫力。

營養師高敏敏分享12款「耐久放」蔬菜名單，不妨參考看看：

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1. 高麗菜
屬十字花科，無論清炒、煮湯都美味，不僅口感清脆鮮甜，還有助於打擊身體自由基、降發炎。

2. 綠花椰菜
消化後所產生的「吲哚」物質，有助修復細胞、降低致癌機率。

3. 洋蔥
辛香料食材能強化免疫系統，炒蛋、涼拌沙拉都美味。

4. 玉米筍
含有葉黃素與玉米黃素，可減少3C藍光對眼睛的刺激。再加上它熱量低、纖維高，單吃就很爽口。

5. 甜椒
豐富的植化素、維生素A、β-胡蘿蔔素可維持黏膜健康，提升防護力，可選擇各種顏色以獲取不同營養。

▼防颱除了泡麵、罐頭外，耐放的蔬菜也別少。（示意圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯門市，全聯蔬菜，全聯生鮮，全聯蔬果，全聯賣場，全聯貨架。（圖／記者林育綾攝）

6.大黃瓜、小黃瓜
含水量豐富的瓜類水果，使肌膚水嫩Q彈。具有礦物質鎂可放鬆心情。大黃瓜煮湯、小黃瓜涼拌，單吃或炒菜都很合適。

7.紅蘿蔔、白蘿蔔
前者鞏固黏膜健康，後者則屬十字花科蔬菜，可抑制自由基、保護細胞。兩者搭在一起料理也很對味。

8.黑木耳、白木耳
炒菜、煮甜湯都好吃，水溶性膳食纖維能增加飽足感、改善便秘問題。

9.四季豆
豐富膳食纖維有助排便順暢、維持腸道健康。

10.大白菜
口感軟嫩清甜，富含膳食纖維有助降血脂、清血管。

11.冬瓜
豐富的鉀離子可減少鈉含量囤積，幫助利尿消水腫。但對於腎功能較差者則應限量食用。

12.香菇
含有多醣體、維生素D，可強化免疫力。

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