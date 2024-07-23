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飯後30分鐘才能游泳？專家警告沒做「這件事」：恐脫水、抽筋

（示意圖／pixabay）

▲不少人聽過，用餐後30分鐘內要避免下水游泳的說法。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

許多人都曾被長輩父母告誡過，用餐後要過30分鐘才能運動、游泳。目前美國一名醫生就表示，其實不需要等待30分鐘就可以下水游泳，但是必須注意，在下水前務必要補充水分，以免因為「缺水」而引發肌肉痙攣。

根據《美聯社》報導指出，克利夫蘭診所的巴傑特醫生（Dr. Matthew Badgett）表示，雖然民間普遍認為，在用餐後血液大多都是流向消化系統，所以這時候去游泳的話會無力，結果發生溺水的事情。

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巴傑特醫生解釋，實際人體在飯後還是有大量血液流向肌肉，所以肌肉不會因為缺血的關係而無力。但巴傑特醫生特別提醒，與其說要飯後30分鐘才能下水游泳，還不如提醒自己要在下水前「補充充足水分」。

巴傑特醫生表示，許多人都沒有注意到，其實就算你在游泳，你的身體還是會出汗，在水中游泳的時候，真的不太會意識到自己身體缺水的情況，尤其如果游泳的地方是在一個艷陽高照的水池、海邊的話。而巴傑特醫生也示警，如果在游泳過程中發生脫水情況的話，身體有可能因此發生肌肉痙攣，最後造成溺水意外。

但巴傑特醫生明確表示，千萬不要飲酒後游泳，因為酒精會讓身體的協調性變差，而且在判斷事情的時候容易失誤，尤其是在面對夏天海邊的浪頭時，人體會因為酒精的關係反應變慢。

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