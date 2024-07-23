30歲OL「喝蔬果汁」2天1瓶！　喝成重度脂肪肝

▲上班族2天1瓶蔬果汁，結果罹患重度脂肪肝 。（圖／達志示意圖）

文／中央社

有名30歲女性上班族每2天喝1瓶蔬果汁，以為有助補充蔬果攝取，卻罹患重度脂肪肝；醫師提醒，蔬果汁、檸檬飲每毫升含糖量比奶茶還多，喝1.5瓶就超過每日糖分攝取量。

開業診所減重專科醫師吳榛槿分享，這名女性為因3餐外食，又常應酬交際，為保持身材，嚴格控制精緻澱粉攝取、完全不吃宵夜，未料體重不降反升、小腹突出，更被診斷出患有重度脂肪肝，體脂率也超標；原來，因她自覺蔬果攝取不足，每1、2天就飲用1瓶蔬果汁，幸經飲食調整，4個月內就瘦近10公斤。

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吳榛槿22日透過新聞稿指出，檢視超商常見奶茶、檸檬飲、果菜汁等飲料，看似健康果菜汁（400ml）含有高達26.4公克的糖，1瓶就佔了建議每人每日精緻糖攝取量的70%；貌似成分單純的檸檬飲（375ml），實際含糖量28公克，幾乎與1瓶600ml奶茶含糖量相當，且平均每毫升含糖量更是高於奶茶。

根據國健署建議，每人每日精緻糖攝取量不宜超過總熱量的10%。吳榛槿指出，以30歲、體重50公斤女性為例，每日建議攝取熱量1500大卡，其中糖分應低於37.5公克；以上述果菜汁或檸檬飲換算，若每天喝1.5瓶，精緻糖攝取量就直接超標。

蔬果經加工變成飲品，吳榛槿表示，會讓纖維質流失，但纖維其實對血糖有緩衝效果，缺了這層保護，糖分就會被身體更快吸收，再加上為提升口感而添加的糖，更容易導致在飲用時攝入過量糖分。

吳榛槿提醒，研究指出，吃糖與吸食毒品所誘發的腦中活躍區域完全相同，一旦「糖上癮」就很難戒除；且糖份不僅會刺激胰島素分泌、可能成為脂肪囤積，造成身體長期慢性發炎，還會影響記憶力、專注力、反應力，應即起減糖，戒除糖癮。