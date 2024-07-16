健保平均點值「1點0.95元」　8大醫事團體發聲籲3訴求

▲健保點值修法將不以修法方式將點值入法。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

《全民健康保險法》健保點值修法，朝野黨團達成共識，不以修法方式將點值入法。對此，台灣醫務管理學會等8大醫事團體也發聲表示，「主決議」雖然與醫界的期待有些許落差，但能落實主決議，於114年6月30日前達到平均點值一點0.95元，同時也希望各黨團持續正視醫界「保障健保點值、醫護人員加薪及提高健保總額成長率」等3大訴求。

針對健保點值保障「1點1元」，昨日朝野協商時國民黨團退一步不採修法方式，最後主張1點0.95元，提主決議要求衛福部透過改革措施，明年6月30日前要達到平均點值1點0.95元，但民進黨團要求文字要用「建請」，協商破局，不過今日民進黨團改變態度，願簽協商，最終健保法不修法，改主決議建議行政院參考。

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對於《健保法》不修法改主決議，台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國醫師公會全聯會、中華民國護理師護士公會全聯會等8大醫事團體也一同發聲。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，醫療院所與一般產業特性不同，台灣各醫院來自健保收入約佔80%，收費標準受衛生主管機關管制，但受限全民健保總額預算天花板，限縮醫療健保收入來源下，無法如其他產業以漲價、轉嫁等方式填補虧損，近5年面臨大環境通貨膨脹、成本上漲除醫事人員長期低薪出走、新藥及癌症藥物延遲進入台灣等困境。

洪子仁說，主決議的結果雖然和醫界期待有落差，但8大醫事團體仍表達最誠摯的謝意，也期許委員們能持續督促行政部門落實今天立法院院會主決議「為改善醫療環境，維護醫事人員專業權益，衛福部應進行健保改革具體措施，於114年6月30日前達到平均點值一點0.95元，以維護全國醫事人員權益。」