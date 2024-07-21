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40歲男喝綠豆湯！隔天手腳無力「竟是腦中風」　醫嘆：3地雷都中

中國一名男子喝完冰鎮綠豆湯後，竟然出現中風症狀。（示意圖／報系資料照）

▲男子在大汗淋漓後喝下冰涼綠豆湯，隔天便腦梗塞。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

綠豆湯是消暑聖品，炎炎夏日來一碗相當過癮。不料，大陸有一名40歲男子喝完冰鎮綠豆湯後，竟狂拉肚子，隔天發現走路不穩、口齒不清，緊急就醫驚覺中風了。

據悉，這名男子發病前一天晚上，滿頭大汗回到家，喝下一碗冰鎮綠豆湯，但沒多久就肚子痛，一連拉肚子好幾次，感覺快要虛脫。一天的疲憊加上腹瀉導致身子虛弱，他開冷氣入睡，但隔天醒來手腳無力、走路也不穩，漸漸地手腿抬不起來，連講話也口齒不清，送醫診斷為「中風」。

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對此，中醫師蔡昕霈在《健康2.0》專欄中說明，這名患者犯了3大錯誤。第一、夏天吃冰消暑或沖冷水澡降溫，這樣的行為可能會讓血管收縮或心跳變快，導致血壓出現急速變化。

第二，民眾在大熱天的戶外活動時，血管會擴張，並大量出汗，人體也會流失水分，而脫水會使得血液濃度變黏稠。第三，若此時再進入冷氣房，因室內外溫差過大，若本身有血管動脈硬化、長期抽菸史，或者其他慢性疾病，可能造成血液流動速度變慢，血壓波動過劇，發生「血管性頭痛」，甚至腦血管阻塞而中風。

夏天腦中風的4大危險族群，包括三高病患、常喝含糖飲料、不常運動以及高溫環境工作者。

1.三高病患

三高患者本身即是中風危險族群。

2.常喝含糖飲料的人

市售飲品經常使用果糖，果糖不僅會引起三高問題，還有利尿作用；長期飲用，可導致身體水分的流失。

3.不喜運動者

運動會增心肌含氧量，促進代謝，增加血管對溫度的調節。

4.高溫環境工作者

包括建築工人、送貨員、運動員、廚師等長時間處於高溫環境者，建議隨時補充水分。

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關鍵字： 綠豆湯 腦中風 周刊王

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