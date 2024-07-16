慢性偏頭痛！　8大併發症小心

▲您也有慢性偏頭痛的困擾嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

偏頭痛是一個常見疾病，據統計，在台灣有高達200萬人口受偏頭痛困擾。醫師提醒，慢性偏頭痛的8大併發症狀要小心，像是胃食道逆流、記憶力衰退、睡眠障礙、焦慮、頻尿等。

長安醫院在臉書表示，一名王女士每日為頭痛所苦，甚至得託友人從日本購回止痛藥，但藥效一過，頭痛又捲土重來，因此決定向神經內科求助，發現問題遠不止頭痛。

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長安醫院指出，經神經內科孔勝琳醫師仔細診斷，發現王女士還有以下症狀：

1、睡不好、焦慮、心情差、想輕生

2、記憶力衰退、注意力不集中

3、心悸、胸悶、腸胃問題、頻尿

4、全身痠痛，尤其是肩頸部

孔醫師說，這些是慢性偏頭痛常見的併發症，止痛藥只能暫時緩解症狀，長期依賴可能惡化病情，傷害胃、肝、腎等器官。

什麼是慢性偏頭痛？醫師解釋，每月頭痛超過15天，且持續超過3個月，就是慢性偏頭痛，這種病不僅僅是頭痛，還會伴隨其他嚴重的併發症，深深影響生活品質。

院方也提醒，慢性偏頭痛8大併發症狀要小心：

1、記憶力衰退、注意力不集中



2、睡眠障礙、白天全身倦怠



3、暈眩、耳鳴



4、焦慮、恐慌、焦躁不安、憂鬱、輕生的念頭



5、肩頸痠痛、甚至全身痠痛



6、胸悶、心悸、血壓忽高忽低



7、胃潰瘍、胃食道逆流、消化不良、反覆拉肚子／便秘、肚子痛



8、頻尿、夜尿

孔醫師強調，慢性偏頭痛的治療需由專精頭痛醫學的神經內科醫師進行，必須整體檢查和了解患者狀況，全面治療主要及次要併發症，才能真正帶領患者脫離疼痛的深淵。

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