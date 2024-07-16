純愛戰士下體長凸起異物　醫看「陰莖癌」驚：晚期就要整根切掉

▲手術示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫photoAC）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名已婚多年、不尋花問柳的男子發現包皮長了一顆瘤，以為是感染菜花而就醫，沒想到檢查結果竟是陰莖癌。對此，醫師表示，陰莖癌可能是感染HPV病毒或長期不注重包皮衛生而誘發，嚴重可能要切除整根陰莖。

泌尿專科醫師陳昭安表示，男子自述陰莖中段突起，導致包皮褪下會卡住，讓他上廁所時排尿不順，因此懷疑自己長了菜花。對此，陳昭安內診發現，該突起物直徑約3公分，長在包皮上卻沒有尖刺，明顯不是菜花，因此立刻進行腫瘤切除與包皮環切手術。事後，陳昭安收到病理報告，證實男子罹患陰莖癌。

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該名已婚男子喊冤，直言已長期清心寡慾，且他從不做嫖妓等行為，基本上陰莖只有排尿的功能，不懂為何會罹癌。對此，陳昭安表示，陰莖癌可能與早年感染HPV病毒，或長期未仔細清理包皮有關，建議男生都可以接種HPV疫苗或進行包皮環切手術預防，藉此降低罹患菜花或陰莖癌的可能性。

陳昭安表示，男子為陰莖癌第一期，在未轉移的情況下進行手術，因此不必斷根，但後續還是要追蹤檢查。他提醒，陰莖癌可能轉移到其他臟器，晚期發現的病人即使整根切除，也不一定能保命。