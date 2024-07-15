45歲會計師簽器捐留下「一段話」　動脈瘤破裂猝死「捐出4器官」

▲該名會計師生前簽署器官捐贈同意書留下的話。（圖／雙和醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

一名45歲的會計師日前腦部動脈瘤破裂造成顱內大出血，經搶救仍不樂觀，由於家屬曾看過她生前簽署「器官捐贈同意書」，和醫院社工師討論後，家屬也決定完成她的遺願，同意進行器官捐贈。最讓人動容的是，她在簽署器官捐贈同意書時，寫下了「一段話」令人印象深刻。

據家屬表示，她當初在器官捐贈同意書上簽署的原因是「讓愛延續、施比受更有福」以及一段「明天或意外不知道誰先來，讓我以愛溫暖社會」的話，家屬回想起她的個性，就能連結並理解這個決定，同時也更堅定要助她完成這個大愛壯舉。

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雙和醫院表示，得知消息後，器官捐贈與移植團隊便緊急啟動器捐流程，器官捐贈移植協調師江淑娟立即進行全國配對及器官可用性評估，同步召集數十位內外科、手術室、麻醉科及加護病房等醫護人員，完成心臟、肺臟、腎臟及肝臟捐贈，在許多友院多科別跨專業團隊協力合作下，經由多重器官捐贈幫助四位受贈者及家庭重獲新生。

根據財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心資料統計，目前仍有11,520位等候合適器官的病人，而目前大愛器官或組織捐贈數不到600例，2023年接受移植人數為328人，捐贈總人數為326人。

雙和醫院副院長李明哲醫師表示，台灣醫療與照護技術相當進步，器官移植病人5年存活率可達7至8成，腎臟甚至可達9成，但每百萬人口的捐贈率僅6左右，相較於歐美地區仍有差距，顯示出民眾對器官捐贈的認同、理解與行動仍有進步空間。

對此，雙和醫院積極響應器官捐贈倡議活動，除一般衛教宣導活動外，日前與台北醫學大學合作舉辦「3D列印器捐生命教育」工作坊，邀請年輕學子、醫事人員或任何有興趣的民眾來認識器官捐贈，且透過器官3D列印的上色手作課程，發現大愛傳承的真正意義。