愛吃辣＋喝酒！他KTV「高音突唱不上去」　半年後過世了

▲男業務聲音沙啞、高音唱不上去，還伴隨吞嚥困難、體重下滑等警示症狀。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

一名45歲男業務本身不抽菸，愛吃滾燙的辛辣食物，應酬時都配烈酒，其後出現聲音沙啞，到KTV高音都唱不上去，陸續還有吞嚥困難、體重急降等症狀。他驚覺不對勁而求診，卻被醫師告知罹患食道癌第IVB期，疑似出現肺轉移，讓他相當錯愕。因無法進食，不到半年時間他虛弱得只能坐著輪椅就醫，最後即使經過手術，也在半年後病逝了。

資深護理師陳麗華在《健康2.0》節目中分享，該名男子無辣不歡，愛吃麻辣鍋、麻辣燙，應酬時都喝烈酒，某次到KTV唱歌時突然發現聲音變沙啞、高音唱不上去，並陸續爆出吞嚥困難、胸悶及體重急降，最後確診食道癌。之後不到半年的時間，他再回診時已瘦得不成人形，虛弱得只能坐在輪椅上，即使經過手術，苦撐半年就不幸走了。

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▲男子食道癌纏身，即使經過手術，苦撐半年就病逝了。（示意圖／123RF）

開業耳鼻喉科診所院長吳昭寬解釋，食道為一條薄薄的管子，有肌肉、內襯有一層黏膜。有別於其他消化器官，食道因少了「漿膜層」，所以癌症生長速度很快，加上旁邊有豐富的淋巴系統，因此很早便可經由淋巴結開始向外擴散。除了90%患者都以吞嚥困難、體重減輕的症狀表現外，當冒出胃食道逆流、背部疼痛或胸骨後的疼痛、上腹部疼痛，都可能是食道癌找上門的跡象。

「當比較嚴重的（食道癌）遠處轉移，可能有其他共病症狀就會跑出來。」吳昭寬舉例，當癌細胞轉移至頸部淋巴會出現脖子腫塊；跑到肺部則會有慢性咳嗽，尤其壓迫喉返神經時聲音會沙啞、講不出話，喝水很容易嗆到，甚至因腫瘤出血而胸痛咳血；另外若轉移至骨頭，會出現全身痠痛，「這些都是遠處轉移很可怕的現象」。

▲「食道癌」是男性十大癌症死因排名第5位。（示意圖／達志）

「食道癌」是男性十大癌症死因排名第5位。由於目前食道癌尚無實證有效的篩檢工具，中山醫學大學附設醫院胸腔外科主治醫師陳志毅提醒，日常要落實健康生活型態，國際癌症研究機構（IARC）將攝氏65度以上的熱飲，歸類為食道癌可能的致癌因子，且研究顯示，過燙飲食的罹癌風險為一般熱食的1.92倍，因此建議盡量放到溫涼後再食用。

另外，根據美國癌症協會（ACS）指出，菸草製品是食道癌的主要風險因子，且抽菸、飲酒及嚼食檳榔是多種癌症共有的風險因子。在飲食上，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，為了增加保存期限，會添加亞硝酸鹽作為防腐劑，若與食物中的「二級胺」結合，形成「亞硝胺」，已證實其為致癌物質，會增加罹患食道癌的風險，建議平時應減少食用此類食物，多攝取富含維生素及礦物質的蔬果，可降低罹癌風險。