「5種人」不要穿拖鞋！醫示警　胖子也上榜

▲拖鞋看在醫師眼裡暗藏一定危險。（示意圖／視覺中國）

文／常春月刊

夏季的氣溫上升，大家身上的鞋子，逐漸變成了拖鞋穿出門。但是你可能不知道，穿拖鞋可不是人人都適合穿的！

穿拖鞋 小心健康3大威脅

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重症醫師黃軒指出，拖鞋是一種舒適的鞋履，在日常生活中很常見。然而，穿拖鞋，卻可能存在一定的危險。

1、滑倒

最常見的危險，就是容易滑倒。尤其人群聚集的地方，或上下爬樓梯，拖鞋的抓地力較差，容易造成滑倒。如果走過的地方，剛好是「午後雷陣雨」濕的地方，你的滑倒不僅可能導致自己受傷，還可能造成你身邊的人也一起受傷。因為滑倒或跌倒當下，你手的反射就狂抓可以抓到的東西，當然包括人類。

2、絆倒

另一種常見的危險就是被人或地上物件絆倒，那些凹凸不平的街道或巷子，你一下踩空、踩不穩，你平衡不好，你是容易受傷的！如果在人群聚集的地方，人來人往，你不用去踩別人的鞋子，別人也會踩到你的拖鞋後跟，這些容易造成踩踏，你會被絆倒。

此外，穿拖鞋時，你的腳踝活動範圍較大（例如跳舞、跑步），因此你很容易會被絆倒。

3、刮傷

人群聚集的地方，地面上可能存在碎玻璃、鐵釘等尖銳物品，穿拖鞋時，容易被刮傷。

該如何避免拖鞋所帶來的危險？

專家建議可以採取以下措施：

．選擇合適的鞋履：尤其是人群聚集的地方，濕地、凹凸街道，應選擇抓地力良好的鞋履，如運動鞋、皮鞋等，而不是拖鞋！

．在海灘、公園、露營等戶外場所，穿拖鞋是比較合適的。但在購物中心、商場、地鐵站，市區內等人群聚集的地方，最好穿運動鞋或皮鞋等合適的鞋履。

．注意腳下：在人群中行走時，要注意觀察腳下，避免踩踏碎玻璃、鐵釘等尖銳物品。

．注意身後：在人群中行走時，要注意身後的情況，避免被他人絆倒。

．在人群中行走時，要注意保持距離，不要擁擠。

▲體重過胖者也不適合穿拖鞋。（示意圖／達志）

非人人適合穿拖鞋 5族群要特別注意

穿拖鞋確實是許多人的選擇，但在不合適的時間和地點長時間穿夾腳拖鞋或拖鞋可能會導致一些潛在的危害。黃軒分享，以下是一些不太適合穿著拖鞋，到處趴趴走的族群：

1、體重過重者

如果你的體重較大，腳部的壓力會更大。你穿涼鞋或拖鞋時，受傷的風險會增加。還有，你腳的靈活度，也會有一定程度受阻。

2、腳踝、關節受傷者

如果你的腳踝或關節受傷或正在復健中，穿拖鞋可能會進一步加重這些部位的負擔。這時，你不適合穿拖鞋。

3、糖尿病患或糖足患者

糖尿病患者的周邊神經感覺可能較遲鈍，容易受傷卻沒有感覺，這可能導致進一步的感染，尤其是有明顯糖足病的患者，更不適合穿拖鞋。

4、內耳受傷或腦部受傷者

常常在醫院看到剛剛腦創傷的病人或腦中風的病人，這些人都常常穿著拖鞋出門，在醫院趴趴走，其實這是危險的，因為維持我們的身體平衡系統的器官，例如內耳受傷或腦部受傷，萬一拖鞋踩空或被地板上任何異物勾住，這些高危險族群，很容易二次傷害。

5、老人家

老人本來就是非常不適合穿著拖鞋的人！身體反應都緩慢，平衡感不佳，容易絆倒、身體也容易受傷，因此老人家在選擇鞋子時，大家要特別關心他們一下。

穿拖鞋牢記這些叮嚀 選擇適宜的鞋是關鍵

黃軒叮嚀，在挑拖鞋時，要注意包覆性和材質。選擇那些有足弓支撐的鞋子，讓腳趾前方有足夠的空間，也不要找那些墊太高的拖鞋，以保持腳踝的穩定度。記住，你選擇合適的拖鞋，對身體健康真的很重要，尤其是現在夏天的季節裡！

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