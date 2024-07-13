身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病

▲經常感覺疲憊時，醫師提醒，可能是身體慢性發炎。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

生活中心／台北報導

怎麼睡都感覺疲憊時，小心身體正在慢性發炎。醫師說，有5種徵兆要留意，包括持續性疲勞、肌肉關節疼痛、頻繁頭痛或偏頭痛、消化不良、記憶力或專注力下降等。她表示，飲食上可透過攝取深色蔬菜、水果等抗氧化食物，或是減少加工食品、炸物等精製碳水化合物的攝入量，同時進行規律運動，有充足的睡眠等，以保持健康。

婦產科醫師張瑜芹表示，身體慢性發炎通常沒有明顯症狀，但有些潛在的徵兆可留意。她提醒，持續疲勞、肌肉或關節疼痛、頻繁的頭痛或偏頭痛、消化不良、腹瀉或便秘，還有記憶力或專注力下降等。

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張瑜芹提到，慢性發炎可透過3種方式，以飲食來說，可多攝取抗發炎食物，如深色蔬菜、水果、全穀物、豆類、深海魚類等富含抗氧化物質，減少加工食品、炸物、糕點等精製碳水化合物的攝入量，可適量補充益生菌與omega-3脂肪酸。她提醒，運動習慣也不能少，因為適度有規律的運動可促進新陳代謝，降低體內發炎物質水平，建議每周運動150分鐘以上。

張瑜芹指出，睡眠不足會增加發炎蛋白的分泌，應保持7至8小時睡眠。她提到，慢性發炎來自長期不健康的生活，當飲食、睡眠這些基本的需求無法滿足，身體自然就無法保持健康，而慢性發炎長期未獲控制時，也可能導致嚴重的健康問題，如糖尿病或關節炎等。