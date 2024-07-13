北市奶奶過104歲生日！樂揭：最愛聊天　百歲飲食「什麼都吃」

▲台北市陳吳文卿奶奶即將迎來104歲。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

高齡化的台灣社會，要如何健康活得久是一大課題。現年已103歲的陳吳文卿奶奶雖然有慢性病，但開朗健談，在還能行動自如時，最喜歡的就是到戶外走走、和朋友聊聊天，與人互動。對於長壽的秘方，她笑說，「營養均衡」什麼都吃。而收到賀禮時，她也能中氣十足地唸出獎章內容。

台北市陳吳文卿奶奶即將迎來104歲，年輕時擔任老師的她，娓娓道來當年女性求學的不容易。她感嘆，現在是性別平等的時代，無論是誰都可以做自己想做的事情，「男生女生都一樣好」。她說，我們也曾有女性總統，所以不分性別都可以做得好。

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陳吳文卿雖然患有高血壓、心臟病且易喘，前往拜訪時她也使用著氧氣製造機，但和長照機構照服員們見面時，她仍是精神十足地與大家聊天。對於長壽的秘方，陳吳文卿說，自己注重營養均衡，什麼都吃。已高齡103歲的她，說起話來仍中氣十足， 也很喜歡跟大家互動。

愛馨居服照服員提到，奶奶家人希望可以提供更完善的照顧，但礙於身體負荷不了，因此透過長照2.0，照服員每日至少1小時，到家中幫奶奶擦澡、照護身體狀態，而家人也可以在這段時間有喘息時間，處理自己的事。