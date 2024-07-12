男服用標靶藥物「頭皮整片潰爛」　醫驚：最嚴重等級併發症

▲患者的頭皮因為口服標靶藥物治療，出現頭皮潰爛併發症。（圖／烏日林新醫院提供）

記者張乃文／台北報導

台中一名69歲患者有小兒麻痺症，行動不太方便，常需乘坐輪椅，因跌倒送至急診。但醫師檢查發現，病患頭皮嚴重潰爛出血，一度以為是跌倒造成，建議做植皮手術。詢問病史後，個案是因罹患肺腺癌第3B期，長期服用標靶藥物，導致頭皮有嚴重潰爛的併發症，經過治療，順利復原健康頭皮，患者也持續治療癌症。

烏日林新醫院癌症中心副院長許人文日前收治一名患者，本身是小兒麻痺症，原本因行動不便，乘坐輪椅意外跌倒送進醫院。但陸續檢查，病人的頭皮嚴重潰爛。他說，詢問病史發現患者告知有肺腺癌第3B期，長期服用標靶藥物後，導致頭皮有嚴重併發症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許人文說，自己第一眼看到患者的頭皮「不禁嚇了一跳」，因為頭部皮膚的傷口大面積潰爛、滲液、發炎與紅腫，頭髮也跟著整片嚴重脫落、禿髮，明顯就是服用｢標靶藥物｣引起的副作用。他表示，翻閱國內外的醫學文獻，才發現這已經是到達最嚴重等級的皮膚併發症。

患者提到，頭皮潰爛缺損相當嚴重，曾被醫師建議做植皮手術，但想到手術帶來的痛苦和風險，就感到害怕緊張。因為口服標靶藥物治療，也都遵從醫囑定期用藥，雖然治療效果不錯，頭皮潰爛卻一天比一天嚴重，超過一半的面積都有問題。

許人文指出，經由外傷科醫師溝通，除了先停用標靶藥物，並開立口服抗生素，加上局部塗抹消炎藥膏，等到潰爛問題解決後，才能更換其他口服標靶藥物，繼續對抗肺癌，所幸經過兩周治療，病人頭皮也健康復原。

許人文說明，口服標靶藥物對有基因突變的肺腺癌病人療效卓著，可免去部分癌友接受化學藥物的恐懼，但是不同的標靶藥物還是有它獨特的副作用，約有6到8成的病人，在使用一段時間後會產生皮膚的副作用，例如痤瘡（長痘痘）、頭皮疹、膿皰疹、甲溝炎（凍甲）、腹瀉、口腔炎（嘴破）、肝功能障礙等。

許人文建議，每次回門診追蹤病情時，一定要與醫師保持良好溝通，並學習皮膚與其他副作用的自我照護，如有嚴重副作用，醫師會視情況更換不同品項的標靶藥物，避免造成幾乎不可挽回的併發症。