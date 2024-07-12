4類人恐最缺B群！　這罐是「提神or助眠」一圖秒判斷

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▲維生素B群要吃對，否則恐造成反效果。（示意圖／記者林緯平攝）

圖、文／潮健康

影響身體8種機制運作！B群對人體的重要性為何？

不少上班族為求提高工作效率，習慣吃「B群」保健品以提振精神；矛盾的是，坊間卻也流傳吃B群能夠「幫助睡眠」的說法。聯欣診所功能醫學護理師亓祥怡護理師指出，維生素B群的種類不一且各有其功效，若未按照自身狀況適當補充，恐怕會造成反效果。

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亓祥怡護理師說明，B群是指包含3種以上的維生素B，例如B1、B2、B6及B12等。若將人體比喻為汽車，B群就好比汽油，能將營養素轉換為能量，讓人體得以順利運轉。若有缺乏，則可能造成能量轉換、能量代謝、神經功能、血液生成、皮膚健康、心臟健康、消化功能和免疫力方面等負面影響。

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然而，諸多身體功能需要不同B群營養素的參與，究竟如何得知缺乏哪種B群營養素？亓祥怡護理師表示，維生素B群並無法透過人體合成，必須靠飲食補充，才能確保人體生理功能的正常運作。不少睡眠品質不佳的民眾會補充添加B群保健品，是因為B6、B12在維持神經系統健康，扮演不可或缺的角色。

B6參與多種神經傳導物質的合成，如血清素、多巴胺等，有助於調節情緒及焦慮、壓力等，讓身體易於放鬆；B12則參與褪黑激素的生成，褪黑激素是人體自然分泌且有助於調節「睡眠與覺醒週期」的一種荷爾蒙，可協助維持生物時鐘正常運作，促進並改善睡眠狀態。

相反地，不少人表示在服用B群保健品後會感到精神飽滿。亓祥怡護理師解釋，若B群產品中含有較高劑量的B1、B2，或是添加牛磺酸等成分，通常有助於提振精神，因此不適合在睡前服用。另外，個體對於B群營養素的反應不盡相同，若能透過維生素B群代謝評估、瞭解身體的需求，對於適時調整生活與飲食習慣具有相當助益。

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現代人普遍生活節奏快、壓力大、飲食不正常，身體為了因應壓力會釋放腎上腺素及皮質醇，過程需消耗大量的B群；而酒精更會抑制B群的吸收，代謝酒精亦需要B群協助。另外，長期茹素者可能較為缺乏維生素B12，若有上述情形的民眾建議透過B群代謝評估，進一步釐清個體對於B群需求的差異。

亓祥怡護理師表示，臨床上常聽到患者表示，服用B群後自覺有精神亢奮或疲憊的狀況發生，該現象可能即是身體發出「需要B群」的訊號。此時除了透過保健品加以補充外，也應均衡攝取深綠色蔬菜、魚類、穀類、堅果等富含B群的食物。

最後，亓祥怡護理師提醒，市售B群保健品大多包含脂溶性維生素A、D、E、K等複方，建議於餐後服用，吸收效果較佳。至於需補充哪些B群，最佳的途徑依然是透過功能醫學評估檢測，或諮詢專業人士來確定個體的營養需求，可更精準地補充必要的營養素，以維持身體的最佳狀態。

本文經授權轉自：潮健康《吃B群可「助眠」也能「醒腦」？ 專家提醒：吃錯種類恐造成反效果》

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