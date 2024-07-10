一片發燒感冒！　醫響起警報「抓到川崎氏症」

▲醫師提到，因為當下沒拍到照片，這幾張是跟家長要住院時的照片，不然其實看診時，嘴唇、卡介苗、身體和四肢真的都是紅通通。（圖／翻攝「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

兒童感染科醫師顏俊宇分享，一名1歲多小孩發燒來看診，這時警報響起，該不會是「川崎氏症」，結果後續診斷證實。他說，診所醫師真的要在一片發燒感冒、濕疹、異位性皮膚炎海中，抓到這些嚴重需要轉診的病患真不容易。

顏俊宇9日在臉書說，「發燒+四肢疹子+ 卡介苗區域腫脹」，要小心影響心臟的「川崎氏症」，在一線的診所看診就是要小心地雷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏俊宇指出，前一陣子一名1歲多小孩發燒3天來看診，爸媽說因四肢和身體出現紅疹，吃退燒藥還是反覆高燒，想說會不會是玫瑰疹。

顏俊宇表示，首先，還在持續高燒情況就出現紅疹，其實不像絕大部分玫瑰疹病程，且仔細詢問紅疹不是從軀幹開始擴散到四肢，而且手掌及腳掌真的滿腫脹，後來發現他的卡介苗區域居然也明顯腫脹。

顏俊宇提到，身為兒科醫師這時警報響起，該不會是「川崎氏症」吧？確認小孩嘴唇的確也有點紅腫（然後喉嚨沒破洞），結膜也微紅，頸部淋巴結當下沒摸出比較腫。

顏俊宇說，跟家屬解釋目前因為只有燒滿3天，還沒有到診斷標準的5天，但有多種表現符合川崎症的診斷，還是要提高警覺；爸媽當下立即很擔心，想說是不是很嚴重。

顏俊宇指出，初步解釋還可以再觀察2天，一旦燒滿5天，身上疹子也還在，要趕緊去急診，目前可以先吃症狀藥觀察，也開了網頁給他們看川崎症的經典表現照片。

顏俊宇表示，結果隔了2天，家屬後續傳訊息照片給他說，小孩已住院至林口長庚，也診斷是川崎氏症，馬上接受靜脈免疫球蛋白，發燒和疹子很快就退了，追蹤心臟超音波冠狀動脈也沒有影響到，真的可喜可賀。

顏俊宇提到，因為當下沒拍到照片，這幾張是跟家長要住院時的照片，不然其實看診時，嘴唇、卡介苗區域、身體和四肢真的都是紅通通。

顏俊宇說，診所醫師真的要在一片發燒感冒、濕疹、異膚海中，抓到這些嚴重需要轉診的病患真不容易，感謝台北榮總兒醫部的Training，讓他第一時間的Alarm有響起，讓一個小孩免除後續心臟的併發症，也感謝診所後線轉診的大醫院林口長庚兒科，幫他們接受各式棘手病人。

顏俊宇解釋，川崎症台灣每年發生率約千分之0.7，好發5歲以下寶寶，懷疑的話還是要到急診做更詳細檢查評估，包含抽血和心臟超音波，然後要搶在黃金治療時間10天內，從發燒第1天算，趕快給予靜脈免疫球蛋白及口服阿斯匹靈，以減少全身性發炎及冠狀動脈的損傷。