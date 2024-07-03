男生快吃！　「5性福食物」黑巧克力上榜

▲許多男生很在意自己的性能力。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

男人快看！泌尿科醫師白彝維分享，想讓GG重振雄風，5種必吃性福食物，像是花生和堅果、橘子、黑巧克力。

白彝維在「維尚泌尿科診所」臉書發文，分享這5類食物：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、魚類

鮭魚不僅是餐桌上的首選，還是你性生活的保證！富含Omega-3脂肪酸的魚類，有助於促進心血管健康和改善血液循環，能幫助維持良好的性功能。平常把肉類換成魚類，讓你的性功能更有力！

▼鮭魚。（示意圖／CFP）



2、花生和堅果

堅果可不僅僅是你零食盒中的好夥伴，它們還是性功能的守護神！富含蛋白質、維生素E、鋅的花生和堅果，有助於提高體內性激素水平，保持生殖系統的健康，讓性功能更加順暢！

3、酪梨

酪梨不僅是網美們的最愛，還能成為你性生活的助推器！含有豐富的單不飽和脂肪酸、維生素E和鋅，這些營養素有助於促進心血管健康和性激素生成，吃三明治或沙拉中記得加入一些酪梨！

4、橘子

想要提高性功能？那就多吃點橘子吧！橘子富含抗氧化劑，特別是植物化合物「類黃酮」，能夠提高氧氣和血液流動到生殖器官的效率，對男性和女性的性功能都大有幫助，經過水果店別忘了來顆新鮮橘子！

▼橘子。（示意圖／CFP）



5、黑巧克力

不僅僅是讓老婆心情變甜的秘密武器，還能給你更甜蜜的性生活！黑巧克力含有豐富的可可，有助於增加血流，提升性刺激，還能提升心情增進性滿足感，絕對是夫妻在家必備聖品。