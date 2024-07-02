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輸液專案進口將破200萬袋！食藥署：本周還有90萬袋陸續到貨

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲食藥署仍持續針對輸液進行專案進口。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

因應永豐化學工業股份有限公司新莊工廠因未能符合PIC/S GMP規範而停止生產，影響大型輸注液藥品供應，食藥署自113年5月初執行專案進口，目前已抵台數量將達約215.06萬瓶/袋，包括本周還會陸續到貨的90.7萬瓶/袋。

食藥署副署長王德原表示，為滿足臨床需求，經請國內合格廠商持續增產，並核准專案輸入，累積至本周，專案輸入生理食鹽水，以500mL計，抵台數量將達約215.06萬瓶/袋，經調查臨床需求，至113年7月1日中午，已陸續分配予醫療機構共588家次，合計約165.24萬瓶/袋，其中包括國產+專案輸入。

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另外，食藥署也已將替代藥品資訊公布在「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，食藥署會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應，至113年7月1日，計369間醫院及診所通報，共媒合805件。

食藥署已於「藥品供應監測系統」建置「輸注液藥品需求填報」功能，並於113年6月7日開放醫療機構定期填報需求，以利後續藥品分配。食藥署也呼籲醫療機構，各類大型輸注液藥品切勿大量或重複訂購、避免浪費及使用於非臨床必要的用途。

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關鍵字： 輸液 點滴 食藥署 專案進口

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