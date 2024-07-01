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年輕人愛喝「酸的飲料」　胃食道逆流竟罹癌

喉嚨痛,食道。（圖／記者趙于婷攝）

▲根據統計，全台灣有4分之1的人都有胃食道逆流。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者陳俊宏／綜合報導

胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤表示，連續兩個月找到兩個食道腺癌，一位是不菸不酒不檳榔的年輕老闆，就是喜歡喝酸的飲料，胃食道逆流長期以來沒吃藥，也習以為常。

吳宗勤近日在臉書說，另一位食道腺癌病人，是良好國民代表的公教人員，也是只有胃食道逆流症狀，甚至2年前才在醫院周邊診所做過胃鏡，巴瑞特氏食道，診所醫師沒告知需要持續吃藥或追蹤，病人也因為忙碌而疏忽，就放任食道逆流症狀出現。

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吳宗勤指出，接近3公分的巴瑞特氏食道，怎麼樣也該要好好追蹤，就算過往經驗中，台灣人身上要從巴瑞特氏食道，變成食道癌的機率真的少之又少；健保這幾年也開始事前審查給他們做電燒，既然有要放手給大家治療，那想必應該也是看到相關的風險性在上升，要不然一次治療健保動輒破10萬元，沒人會這麼無聊將它放入給付項目中。

吳宗勤提到，這兩位病人的出現，算是一個警惕，雖然都被抓出來，也算是早期的病灶，但過往覺得台灣人的胃食道逆流，以及巴瑞特氏食道不容易出現癌症，看來也被推翻給自己一個觀念更新，有時候就是做得還不夠多，不代表不會出現，遇到看起來不對勁的地方、治療後效果不佳的病人、該做的切片以及追蹤，真的不能夠鐵齒放過。

▼常見食道癌分類與危險因子。（點圖可放大／翻攝「腹內的日常 吳宗勤醫師」臉書）

（圖／翻攝「腹內的日常 吳宗勤醫師」臉書）

關鍵字： 食道癌 食道腺癌 胃食道逆流 吳宗勤

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