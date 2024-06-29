咖啡+奶怎麼選？營養師一次解密「牛奶、奶精、煉乳」

▲不少人喜歡喝咖啡加入牛奶，示意圖。（圖／視覺中國）



記者洪巧藍／台北報導

現在的咖啡喝法多元，除了常見的奶精，還會加入牛奶做成拿鐵，或者使用煉乳做越式咖啡，但到底哪種喝法比較好？台南市立醫院營養師詹蕥顄一次解析這三種奶類的營養差異，建議選擇天然鮮乳，避開含氫化植物油的人工奶精，更能兼顧口感和健康。

詹蕥顄說明，牛奶除了提供所需的熱量與三大營養素外，也提供其他維生素A、D、B2與礦物質鈣，不過依照脂肪含量不同，可分為全脂、低脂及脫脂牛奶，全脂牛奶脂肪含量約3.0-3.8%，熱量較高，市售大部分的含奶飲品如拿鐵、鮮奶茶多選用全脂奶，使成品更為濃醇。

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低脂牛奶脂肪含量約2%，相較全脂牛奶，熱量少約30%，仍保有一定的乳香味。脫脂牛奶幾乎不含脂肪，熱量最低，但可能缺乏一些脂溶性維生素。詹蕥顄建議，可選擇低脂或脫脂牛奶，減少飽和脂肪攝入，適合需控制熱量或心血管疾病風險的族群。

接著是奶精，詹蕥顄表示，市售奶精有天然與人工奶精，天然奶精以牛奶、奶粉、乳蛋白、重奶油製成，含有一定比例的乳脂。人工奶精主要成分是植物油脂（大豆油、棕櫚油）經過氫化與乾燥所製成的乾燥油脂，再加上糖粉、玉米澱粉、乳化劑、人工香料等所製造出來，不含牛奶成分。

至於奶油球則外表像鮮奶，具有奶味的油質產品，詹蕥顄分析，有些奶油球是以奶精加水，溶解後再加高油脂含量，有些奶油球則以動物性鮮奶製做。而不論奶精或奶油球飽和脂肪含量較高，可能會增加心血管疾病的風險。

另一種常見的乳製品為煉乳，詹蕥顄說明，是應用牛乳濃縮的技術，可分為加糖煉乳及無糖煉乳。加糖煉乳是去除牛奶約2/3的水分並加入蔗糖，甜度高且濃稠。無糖煉乳是將牛奶水分蒸發約60%製成，常用於烘焙。

詹蕥顄說，因加糖煉乳含糖量高，建議適量使用，對於需控制血糖的族群，可選擇無糖煉乳，但無糖煉乳雖然不含糖，仍含有牛奶中天然乳糖，攝取上還是要適量。

詹蕥顄提醒，添加乳製品時，掌握天然、低糖、適量、避開人工添加物，根據自己的需求和健康狀況做出適當的選擇，保持均衡飲食，就能喝得健康不踩雷。