日本森永「嬰兒餅乾」疑有動物糞便！食藥署：有接獲回收通知

▲日本森永生產的嬰兒餅乾被消費者投訴疑似有動物糞便。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

日本森永生產的嬰兒餅乾（マンナボーロ）在日本當地被爆出袋裝內發現疑似有「動物糞便」。對此，食藥署指出，今日有接獲日本森永發布的回收通知，經查詢台灣有6家輸入業者曾輸入該產品且還在效期內，總計有231.92公斤，目前已經聯繫輸入業者確認是否為案內產品，若爲案內產品，要自主通報。

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▲日本森永製菓零食混入「1cm老鼠大便」宣布回收19萬包。（圖／翻攝自森永製菓官網）



根據日本媒體〈TBS〉報導，有消費者向廠商投訴，購買日本森永生產的嬰兒餅乾MORINAGA & CO. MANNABORO（マンナボーロ）後，打開發現疑似有動物糞便，大小約1公分。森永製菓股份有限公司收到投訴後，也主動宣布召回19萬包產品。

針對台灣是否有相關產品，食藥署表示，在今日有接獲日本森永發布蛋酥產品自主回收通知，但目前該公司並未公布問題批號，經查詢「邊境查驗自動化管理資訊系統」，通過輸入查驗的產品且尚在效期內計有6家輸入業者，共計淨重231.92公斤。

食藥署強調，已立即聯繫台灣輸入業者確認是否為本案提及的產品，以及是否有接獲原廠回收資訊，並要求業者如有不符合我國食品安全衛生管理法之情事，要依據食安法第7條規定落實自主管理即自主通報，並配合衛生機關查察。