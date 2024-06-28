「新冠變異株LB.1」傳染力更強！　醫：1族群口罩要戴起來

▲國際間又出現新冠變異株，醫師建議還是要把口罩戴好。（圖／記者姜國輝攝）

記者趙于婷／台北報導

近期新冠疫情升溫，疾管署預估7月會到高峰，但值得注意的是，國際間已出現新冠病毒變異株LB.1，傳染力快速，已經追上KP.2。醫師提醒，強烈建議60歲以上民眾要戴口罩，之前打過XBB疫苗的人，84天之後的第二劑可以銜接新型的疫苗，加強防護。

國內的新冠正值第6波Omicron疫情，併發症通報已經連續5周上升，疾管署昨日公布監測，上周新增817例新冠併發症，比前一周上升3成，另增40例死亡，也比前一周增加。疾管署分析，新冠將提早於7月達到高峰，也預期會維持1到2個月的高原期。

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中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，新冠新的變異株在今年6月下旬開始竄起，從KP.2到KP.3，但國際上周又出現變異株LB.1，現在國外確診這株變異株的比例已經和KP.2一樣，代表LB.1傳染力更強，不過現在台灣還有一段時間，所以高危險族群要提早預防。

黃高彬也特別提到，新冠變異株不斷，只要有變異，之前的疫苗防護效果就會變差，現在疾管署已經採購JN.1疫苗，預計10月初就可以提供接種，建議今年中打過XBB的高風險族群，10月初可以銜接接種JN.1疫苗。

根據疾管署建議，65歲以上長者、有共病者和免疫低下族群（包括化療、器官移植、腎臟疾病等）都要特別留意。黃高彬則強烈建議60歲以上民眾都要戴好口罩，尤其搭乘交通運輸工具、去人多密閉空間時，最好都要戴好口罩。