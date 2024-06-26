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化粧品管理新制！7月起未經登錄不得販售「最重罰百萬」

▲▼購物,美妝,保養品,口紅,專櫃,百貨,消費,化妝。（圖／記者周宸亘攝）

▲7月1日起化粧品都必須完成登錄之後才能販售，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

化粧品管理將有變革！食品藥物管理署今（26）日公布新制，以往會分為一般、藥用化妝品，從7月起就不分類，讓化粧品管理單一化。而且所有化粧品製造輸入業者都要完成登錄之後才能販售，違反規定最高可處分100萬元。

食藥署副署長王德原指出，過去化粧品管理除了一般化粧品，還分有特定用途化粧品如防曬劑、染髮劑等類別，消費者不易辨識或誤解化粧品具有特定功效，順應先進國家化粧品管理趨勢，今年7月開始將分類廢除，此後化粧品不分類，特定用途化粧品一詞將不存在，管理單一化。

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▲▼食藥署副署長王德原（中）公布化粧品管理新制。（圖／記者洪巧藍攝）

▲食藥署副署長王德原（中）公布化粧品管理新制。（圖／記者洪巧藍攝）

這次管理新制也要求不管是製造還是輸入業者，都須上化粧品產品登錄平台系統，把相關品名、用途、用法等資訊登錄，其後才可以供應、販售、公開陳列、作為贈品或者提供試用。王德原進一步解釋，除了沒有登記的手工香皂，其它化粧品都要完成登錄，未經登錄者經過衛生局確認，違反《化粧品衛生安全法》可以處份1萬元至100萬罰鍰。

推行全面化粧品產品登錄制度讓產品資訊透明化，本次也開放消費者也可透過食藥署建置的「化粧品產品登錄平台系統-民眾查詢」查詢產品資訊。王德原說，民眾如果購買相關產品，就可以上平台查詢，如果沒有相關資料可以進行檢舉。

為確保業者持續、穩定地維持化粧品產品品質，食藥署規劃分階段要求業者完成化粧品產品資訊檔案並實施化粧品GMP，食藥署將透過赴廠實地檢查確保化粧品GMP符合性。

▲▼食藥署公布化粧品管理新制。（圖／食藥署提供）

▲▼食藥署公布化粧品管理新制。（圖／食藥署提供）

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關鍵字： 化粧品 化妝 食藥署

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