好多人發燒！　醫建議做2事

▲醫師建議，出入人多處，戴起口罩。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師「臭寶爸」陳敬倫表示，夜診看了40位以上的病患，好多人發燒！建議出入人多的地方還是戴起口罩、多洗手呀。

陳敬倫在臉書發文，分享18日的夜診情況，而當晚快篩結果確診1位A型流感、1位B型流感、4位新冠肺炎（還不含小孩篩出新冠，同住家人就不篩了），新冠確診佔比明顯增加，符合這兩天新聞所說的，即將迎來第N波新冠疫情！

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陳敬倫指出，雖然新的變異株嚴重度沒有明顯增加，但染病仍相當不舒服，建議出入人多的地方還是戴起口罩、多洗手呀。

疾管署表示，上周新增623例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周新增329例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增38例死亡病例，較前一周新增20例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。疾管署發言人曾淑慧指出，這波疫情將在8、9月達到高峰，9月以後才會下降。

疾管署提醒，由於國內疫情持續上升，提醒民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

疾管署呼籲，近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症，或死亡風險最有效的方法，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約286.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.1萬劑，尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。