病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

▲疾管署說，近期新冠疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症，或死亡風險最有效的方法。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

新冠又回來了！疾管署發言人曾淑慧指出，這波疫情將在8、9月達到高峰，9月以後才會下降。急診兒科主治醫師黃士倫則表示，最近病毒大亂鬥，急診室已經塞爆了。

黃士倫22日在「黑倫醫師x健康諮詢」臉書提到，小兒科病床待床14床，欲住院至少等3天；此外，1歲以下發燒採篩三個，新冠病毒全中。

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對此，有網友留言，「家裡有寶寶的看到這些訊息都會嚇死」；黃士倫回應，大人趕快去打疫苗打好打滿。也有人疑惑，現在的病毒都不怕氣候高溫嗎？黃回應，「很反常的夏天」。

疾管署表示，上周新增623例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周新增329例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增38例死亡病例，較前一周新增20例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。曾淑慧指出，這波疫情將在8、9月達到高峰，9月以後才會下降。

疾管署說，近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症，或死亡風險最有效的方法，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約286.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.1萬劑，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。

疾管署再次提醒，由於國內疫情持續上升，提醒民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。