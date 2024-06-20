ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

3月大嬰突發燒「家中沒人生病」！醫一篩：爸媽臉上三條線

 ▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲寶寶突然發燒，沒有其他症狀、家中也沒人生病，醫師一篩「爸媽臉上三條線」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內第6波Omicron疫情快速升溫！本土併發症一週增幅超過90%，不少人出現發燒、呼吸道症狀，第一線醫師們超有感！小兒科醫師巫漢盟發現，門診中發燒的孩子突然變多，其中一名僅3個月大的嬰兒突發燒、無其他症狀，家中也沒人生病，在排除泌尿道感染後一驗新冠快篩「爸媽臉上也逐漸出現三條線」。

小兒科醫師巫漢盟在粉專發文直呼，「好一陣子沒幫病人做新冠病毒快篩了～」他在臨床上發現，最近發燒的孩子突然變多不少，且溫度都燒得好高。目前根據他的觀察，呼吸道感染的比例最高，其中新冠病毒、流感病毒與呼吸道融合病毒都有遇過，反倒是腸病毒最近比較少了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼發燒、高燒、溫度計，嚴禁使用在負面新聞。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲醫師有感直呼最近發燒的孩子變多了。（示意圖／記者陳俊宏攝）

巫漢盟接著分享，一名僅3個月大的寶寶因莫名發燒被家長帶來看診，沒有其他症狀、也問不出特別接觸史，爸媽說家中也沒人生病，因此先替寶寶檢查尿液以排除泌尿道感染，結果顯示正常，緊接著決定做新冠快篩，「叮咚！果真試紙很快呈現兩條線，爸媽臉上也逐漸出現三條線。」後續向家長詳細衛教接下來該如何照護孩子。

有鑑於近期各種病毒流竄，診所、醫院都擠滿人。巫漢盟也提醒，最近大家都要好好保重，必要時戴口罩、勤洗手，也可以去施打疫苗。

近期發燒、生病的人好多，網友忍不住哀號，「前幾天小孩才剛被傳染感冒，一天就發燒了好快，而且真的是一直咳」、「前陣子我的寶寶也突然確診，也找不出原因」、「新冠真的又開始流行了，身邊朋友也有兩三個中獎」、「急診新冠跟流感的超多」、「我們家的還有熱痙攣體質，每次燒起來就好擔心」。

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

關鍵字： 醫藥新聞 疫情 新冠肺炎 新冠病毒 發燒 呼吸道症狀 腸病毒 流感 小兒科醫師巫漢盟 快篩

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

知名中醫師旅日「突發心臟病」猝逝！好友醫哀痛證實：不到40歲

突然想吃炸物「恐是身體脫水」！嘴饞吃4食物　看出身體缺什麼

食藥署長吳秀梅疑遭拔官　業界盛傳中醫大藥學院長莊聲宏7／1接任

沒檢查過肺「Google翻譯：有肺腫瘤」！他懵了　醫X光驚揪三期癌症

商店標價販賣「限定涼爽」！夏天熱爆⋯全球升溫引發「溫度正義」

狂吃蔬菜卻「血糖破表」罹糖尿病！醫一看驚：千萬母湯這樣吃

男子心臟不適「有溺水感」　就診竟是慢性擴張型心肌病

蛋包飯驗出沙門氏菌！遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒　衛生局移送檢調

「全民愛滋篩檢日」預防宣導　桃園衛生局：主動篩檢保健康性福

近3年家暴案通報「親密關係占5成」！被害人仍以女性為大宗

讀者迴響

回到最上面