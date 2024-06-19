破爛小被被「不能洗髒到爆」！專家給6解方：硬洗如同迫遷

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圖、文／今健康

許多孩子會有個獨特的小被被或布偶，常見不給洗也不給碰，不少父母也都會有「小被被不能洗」的觀念。實際上，直接拿去洗確實可能造成小朋友的陰影，甚至影響未來發展，因為小被被和布偶其實往往比我們所想的更加意義深厚。

但是，台灣環境濕熱，容易孳生塵蟎等過敏原，長期下來影響也不容小覷，小被被或布偶不洗更是如此。究竟洗不洗？要怎麼洗？來看專家們怎麼說！

孩子為何依賴小被被、布偶？心理師：安全感、需求未滿足。

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小被被的意義開始出現：

心煦心理治療所蔡岳融心理治療師表示，人的佔有慾、自我概念其實自小就會呈現，某些特定物品是屬於自己的，不容許汙染、侵犯，於孩子大多是小被被或布偶等物。另外，這對孩子也是個「過渡性客體」，媽咪不在時暫時由其他特定物品照顧自己，這可說是孩童無法分割的一部份。

孩子依賴小被被，就像大人依賴手機：

蔡岳融心理師說明，孩子這般依賴通常在2～3歲後就會開始漸漸脫離，轉移至其他事物。若未脫離，可能和安全感、某種內心需求尚未被滿足有關。就像成人常見時時滑著手機，往往出自於某種心理壓力。特別是壓力累積大到讓人難以形容、或是重大事件。

孩子能有什麼壓力？答案多的是。

可能有些人會問：小朋友是能有什麼壓力？這想法或許就是形成小朋友壓力的根源之一，關鍵在不被理解、沒在聽孩子的需求。其他也包括像是長期期待落空、不被照顧、父母情緒不穩定等。若是發現孩子會偷偷和布偶說話，這很有可能是小朋友已經形成不信任了。

強制拿走小被被如同侵略！？心理師：也得思考強制原因。

小被被如同房子，強制清洗如同迫遷：

蔡岳融心理師表示，小被被其實也像是成人自己的房子、自己的房間一般，是個自己的領域，若是強制執行，對孩童而言很有可能會像是「迫遷」一般，是一種具有侵略、剝奪的行為。這容易使孩子情緒不穩，也可能對照護者的信任度再下降，甚至反感、出現恨意、敵意。

重大課題！強制執行的背後原因。

另一方面，蔡岳融心理師也認為，照護者也會需要思考為何需要「強制執行」，是否出自於某種內心缺乏所形成的控制，各種事情是否多會以「孩子就是要聽我的」進行，若是如此，長期下來對孩子而言可能不斷感到失望，即使孩子沒有發現，實際上也會在生活中一點一點的顯現，例如不知不覺認為父母都不可信、只能靠自己、離家等。

小被被、布偶是孩子的安全感，但不洗又可能引過敏等問題。

當小被被變成塵蟎培養皿：

國泰醫院小兒科主治醫師洪詩萍也表示，接觸孩子久了，其實可觀察到，孩子的依賴可出自某種原因，例如觸感、味道、獨特性等等，也因此常見小被被或布偶每天都需要、不給碰、不給洗。但是台灣海島型氣候的關係，悶熱潮濕，容易形成細菌、黴菌、塵蟎等過敏原，據研究約有9成的過敏孩童就是因塵蟎所引起。不洗，恐怕長期接觸過敏原。

當人體長期接觸過敏原：

長期接觸過敏原，不只容易引起眼、鼻、皮膚過敏，也可能形成長期存在的過敏性鼻炎、慢性皮膚過敏、氣喘等，或是因鼻過敏而習慣張口呼吸，進而影響口腔結構。對於皮膚、黏膜較敏感的孩童也更容易顯現。

過敏好不了的大人們：

持續有過敏情況的成年人，大多也是因為自小就在存有過敏原的環境中並未獲得改善，長期直接接觸著過敏原。若孩童的小被被或布偶不洗，也將會形成一個長期接觸的過敏原之一。

小被被不能洗，會過敏怎辦？心理師、醫師：要清有6方法

避免孩子依賴特定物品：

防範過敏以避免接觸為重，洪詩萍醫師建議，父母、照護者在育兒的最初階段就可以先避免孩童依賴同一樣物品，多以擁抱等方式將情感建立於人；需要小被被或布偶，可以多項輪替，如此便能交替清洗。

如果已經形成依賴了：

若是已經形成對單一物品形成依賴了，那麼建議可先與孩子溝通，看是否能在孩子上課等不在的時間點清洗，建議每週至少一次，並且用55度以上的熱水清洗，在洗淨之後曬乾、烘乾。也可以考慮交換條件，就像小型社會的運作一般，合理性也較足。

如果真的無法妥協：

若真的無法妥協、無法取得共識，那麼可以在晴天時在陽台曬曬太陽，以紫外線滅殺過敏原，並拍打將塵蟎的過敏原震出、打掉。再不濟，可開除濕機，避免孳生。至於空氣清淨機則對此無用，因為空氣清淨機是清除空氣裡的有害物質，絨毛物品上的藏得較深，較難有機會根除。

心理師：先補足孩子的安全感。

蔡岳融心理師也建議，在要清洗、甚至丟掉小被被或布偶時，具有儀式感、有安全感的進行，其實較不會又太大的負面影響。以其他能夠建立安全感、替代的方式進行，是可行方式之一，例如新的小被被、新的布偶轉移注意力。

也可以用說服的方式讓小朋友妥協，避免強制，讓小朋友知道東西一樣是他的，而且沒有毀壞，上面也一樣會再有他自己的味道，只是要將上面對他不好的東西：過敏原清除。更重要的是，留心觀察小朋友的需求、背後可能隱藏的是否自己有某些事情沒有理解孩童，使他需要對物品依賴。

本文經授權轉自：今健康《小被被不能洗，會過敏怎麼辦？心理師、醫師：別硬洗，要洗有6方法。》