OL半小時就想上廁所！老闆以為薪水小偷　醫：抽菸害的

▲一名女性上班族抽菸長達10年，近日出現泌尿道問題。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者張乃文／台北報導

一名40歲患者因為泌尿道感染就醫，她自述近期每半小時就跑一次廁所，被以為是愛躲廁所用手機，也變得不敢喝水，進而引發泌尿道感染。醫師說，了解病人作息後發現，患者是10年的癮君子，上班空檔就會抽一根菸。醫師指出，菸的刺激性物質會導致膀胱過動或頻尿等問題，發生下泌尿道症候群的機率更是未抽菸者的3倍。

泌尿科醫師黃維倫提到，一名40歲上班族因為泌尿道感染就醫。她表示，自己最近總是每半小時就跑一次廁所，被公司以為愛躲在廁所用手機，因此變得不敢喝水，引發泌尿道感染，症狀有小便灼熱等。醫師進一步了解生活作息，發現病患是菸不離手的癮君子，且已經10年，只要上班空檔就會抽根菸。

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黃維倫說，菸裡的有害化學物質和自由基，會導致血管內皮細胞受損、影響膀胱血流，誘發逼尿肌過度收縮，產生膀胱過動，進而引發頻尿、急尿甚至是漏尿等問題。醫師表示，女性抽菸者發生這類下泌尿道症候群的機率是未抽菸者的3倍；此外，對女性抽菸也會導致陰道黏膜的萎縮造成性交疼痛，建議及早戒菸，保護泌尿道。

男性部分，黃維倫提醒，抽菸者罹患膀胱癌的機率，比沒抽菸者高了2.9倍，其中有80%的復發都在前兩年，多數與風險因子的暴露有關；另外，菸害與攝護腺癌也有緊密的關係，攝護腺癌好發於60至80歲的男性族群，抽菸者罹患攝護腺癌的機率比沒抽菸者高出42%，若戒菸成功10年以上，這些風險值可大幅降低。