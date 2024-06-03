愛翹腳人小心！1招測「你骨盆有沒有歪」　後果曝光

▲愛翹腳的人要小心骨盆歪斜。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

你是一坐下就忍不住要翹腳的人嗎？翰醫堂復興中醫診所中醫師曾偉哲指出，長期翹腳會造成小腹凸出、小腿外凸，甚至骨盆歪斜，進而引發更多疼痛與不適。該如何檢測自己「有沒有骨盆歪斜」？他傳授1招，當身體靠牆後，背部與牆壁縫隙大到可放拳頭，就代表你的骨盆歪了。

曾偉哲醫師在粉專《翰醫堂中醫診所》提到，愛翹腳不只威脅骨盆健康、脊椎突出，還會導致淋巴及代謝問題。想要自我檢測是否有骨盆歪斜？他說，首先將身體靠牆、手平放於背後，若是剛好貼合，就屬於正常骨盆；若是身體靠牆後，縫隙大到可放拳頭，就是你骨盆歪斜了。

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曾偉哲說，骨盆歪斜會引起長短腳的狀況，長時間會產生腰痠背痛、肩頸痠痛。而中醫在治療骨盆歪斜，主要以喬骨方式為主，一週治療1次，平均1個月內就有顯著改善。

▲骨盆歪斜會引發腰痠背痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

骨科醫師嚴可倫曾透露，日前受邀演講時，無意間發現台下很多聽眾都翹著二郎腿，雖然他並不介意，認為大家用自己覺得舒服的姿勢聽講是最自在的，但身為骨科醫師，關於翹腳有4大後果要示警：

1.梨狀肌症候群：梨狀肌是臀部深處的肌肉，翹腳會使梨狀肌被過度使用變得緊繃，容易引起腫脹和發炎。症狀是臀部深處疼痛，且在變換姿勢、跟坐著的時候會特別明顯。

2.靜脈曲張：翹腳時，兩條腿會交疊在一起，上面那條腿的後側神經血管會壓在另一隻腳上，容易影響血液流動，因此會提高小腿靜脈曲張的機率；除了翹腳，久坐本身也可能造成靜脈曲張。

3.坐骨神經痛：翹腳會讓骨盆壓力不平衡，引起椎間盤、坐骨神經痛等問題。若已經出現痠、麻、痛、無力的症狀，或者年紀比較大的長輩，更要多加留意。

4.異常頻尿：翹腳可能引起骨盆底肌肉筋膜失去彈性，造成排尿時下腹疼痛或頻尿，甚至影響排尿功能及房事。